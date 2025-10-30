https://sputniknews.uz/20251030/uzbekistan-sportchilar-medal-53080983.html
Баҳрайн-2025: Ўзбекистон спортчилари яна 16 та медалга сазовор бўлишди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ёш спортчилари Баҳрайн–2025 Осиё ёшлар ўйинларида 5 олтин, 5 кумуш ва 6 бронза медаль қўлга киритди.
2025-10-30T10:01+0500
2025-10-30T10:01+0500
2025-10-30T10:01+0500
баҳрайн
ўзбекистон
спорт
миллий олимпия қўмитаси
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
оғир атлетика
кураш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53080280_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_2f3ca63c2fd4001e61121880ec8d11da.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Баҳрайнда ўтаётган III Осиё ёшлар ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон терма жамоаси 16 та медаль — 5 олтин, 5 кумуш ва 6 бронза медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаллар:Кумуш медаллар:Бронза медаллар:Мусобақаларнинг бугунги кунида Ўзбекистон делегацияси оғир атлетика, жиу-житсу, дзюдо, сузиш, бокс, футзал ва гандбол дастурларида иштирок этади.
https://sputniknews.uz/20251027/uzbekistan-sportchilartar-oltin-52997549.html
баҳрайн
ўзбекистон
Осиё ёшлар ўйинларининг навбатдаги куни Ўзбекистон учун муваффақиятли якунланди — терма жамоа 5 олтин, 5 кумуш ва 6 бронза медаль қўлга киритди
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
Баҳрайнда ўтаётган III Осиё ёшлар ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон терма жамоаси 16 та медаль — 5 олтин, 5 кумуш ва 6 бронза медални қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Мунисбек Давлетов (оғир атлетика, –88 кг, даст кўтариш)
Мунисбек Давлетов (оғир атлетика, –88 кг, силтаб кўтариш)
Дилафрўз Болтабоева (дзюдо, –40 кг)
Абубакр Сатторов (дзюдо, –55 кг)
Бунёд Руфатов (эркин кураш, –80 кг)
Алина Колючева (дзюдо, –44 кг)
Давлат Ахроров (дзюдо, –60 кг)
Шаҳобиддин Нурманов (эркин кураш, –48 кг)
Шоҳиста Шоназарова (эркин кураш, –43 кг)
Шаҳноза Ҳайдарова (оғир атлетика, –69 кг, даст кўтариш)
Шоҳжаҳон Усмонов (дзюдо, –50 кг)
Зуҳра Алимова (дзюдо, –52 кг)
Абдумалик Жалолдинов (эркин кураш, –55 кг)
Шоҳиддин Алиев (эркин кураш, –65 кг)
Дилнура Авезова (эркин кураш, –57 кг)
Муҳайё Раҳимжонова (эркин кураш, –69 кг)
Мусобақаларнинг бугунги кунида Ўзбекистон делегацияси оғир атлетика, жиу-житсу, дзюдо, сузиш, бокс, футзал ва гандбол дастурларида иштирок этади.