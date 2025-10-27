Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251027/uzbekistan-sportchilartar-oltin-52997549.html
Баҳрайн-2025: Ўзбекистон спортчилари 5 та олтин медални қўлга киритишди
Баҳрайн-2025: Ўзбекистон спортчилари 5 та олтин медални қўлга киритишди
Sputnik Ўзбекистон
Баҳрайндаги III Осиё ёшлар ўйинларида Ўзбекистон 5 олтин ва 1 кумуш медал олди. Боксчиларимиздан 5 нафари ярим финалга йўл олди.
2025-10-27T09:39+0500
2025-10-27T10:00+0500
спорт
олтин медаль
кумуш медал
мусобақа
чемпионат
осиё ўйинлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1b/52995303_0:0:1707:961_1920x0_80_0_0_9fbc53f9260b9a05d3f2a139ef9c9eba.jpg
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Баҳрайнда бўлиб ўтаётган III Осиё ёшлар ўйинларининг навбатдаги кун мусобақаларида Ўзбекистон спортчилари 5 та олтин ва 1 та кумуш медалларини қўлга киритишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаль: - Омадбек Отабеков (таэквондо WТ, -63 кг) - Асадбек Турдибоев (муай-тай, У15, -51 кг) - Музаффар Норхўжаев (муай-тай, У17, -54 кг) - Паризода Талабова (енгил атлетика, найза улоқтириш) - Анастасия Сильченкова (енгил атлетика, 3000 метр) Кумуш медаль: - Асадбек Самандаров (таэквондо WТ, -55 кг) Делегация 14 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза медаллари билан Хитойдан кейин умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринда кетмоқда.Шунингдек, мусобақалар доирасида рингга кўтарилган 6 нафар Ўзбекистон боксчиларидан 5 таси ғалаба қозониб, ярим финалга йўл олди.-50 кг: Назокат Мардонова — Марал Толепберген (Қозоғистон) 5:0 -54 кг: Қумринисо Муҳаммадова — Ву Чиеҳ-Жу (Хитой Тайпейи) 5:0 -60 кг: Рушанабону Исоева — Индира Кидирмолдаева (Қозоғистон) техник нокаут -66 кг: Улбосин Жалгасбаева — Наннапҳат Мунгпингкланг (Таиланд) 5:0 -46 кг: Абдуғани Ёрқинжонов — Абдураҳим Овезгулиев (Туркманистон) 5:0+80 кг: Мавжуда Абдусаидова — Аншика (Ҳиндистон) 2:3
https://sputniknews.uz/20251024/uzbekistan-sportchilar-medal-52941044.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1b/52995303_0:0:1707:1281_1920x0_80_0_0_b3ffaa1773a0bcb57fb270adba6f00e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
осиё ёшлар ўйинлари, ўзбекистон спорт, баҳрайн, медаллар, таэквондо, енгил атлетика, муай-тай, бокс, моқ, жарим финал
осиё ёшлар ўйинлари, ўзбекистон спорт, баҳрайн, медаллар, таэквондо, енгил атлетика, муай-тай, бокс, моқ, жарим финал

Баҳрайн-2025: Ўзбекистон спортчилари 5 та олтин медални қўлга киритишди

09:39 27.10.2025 (янгиланди: 10:00 27.10.2025)
© Пресс-служба НОКСпортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2025
© Пресс-служба НОК
Oбуна бўлиш
III Осиё ёшлар ўйинларида Ўзбекистон спортчилари 5та олтин ва 1та кумуш медални қўлга киритишди, шунингдек, рингга чиққан 6 боксчидан 5 нафари ярим финалга йўл олди
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Баҳрайнда бўлиб ўтаётган III Осиё ёшлар ўйинларининг навбатдаги кун мусобақаларида Ўзбекистон спортчилари 5 та олтин ва 1 та кумуш медалларини қўлга киритишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Олтин медаль:
- Омадбек Отабеков (таэквондо WТ, -63 кг)
- Асадбек Турдибоев (муай-тай, У15, -51 кг)
© Пресс-служба НОКСпортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2025
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
© Пресс-служба НОК
- Музаффар Норхўжаев (муай-тай, У17, -54 кг)
© Пресс-служба НОКСпортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2025
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
© Пресс-служба НОК
- Паризода Талабова (енгил атлетика, найза улоқтириш)
© Пресс-служба НОКСпортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2025
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
© Пресс-служба НОК
- Анастасия Сильченкова (енгил атлетика, 3000 метр)
© Пресс-служба НОКСпортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2025
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
© Пресс-служба НОК
Кумуш медаль: - Асадбек Самандаров (таэквондо WТ, -55 кг)
© Пресс-служба НОКСпортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2025
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
© Пресс-служба НОК
Делегация 14 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза медаллари билан Хитойдан кейин умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринда кетмоқда.
Шунингдек, мусобақалар доирасида рингга кўтарилган 6 нафар Ўзбекистон боксчиларидан 5 таси ғалаба қозониб, ярим финалга йўл олди.
-50 кг: Назокат Мардонова — Марал Толепберген (Қозоғистон) 5:0
-54 кг: Қумринисо Муҳаммадова — Ву Чиеҳ-Жу (Хитой Тайпейи) 5:0
-60 кг: Рушанабону Исоева — Индира Кидирмолдаева (Қозоғистон) техник нокаут
-66 кг: Улбосин Жалгасбаева — Наннапҳат Мунгпингкланг (Таиланд) 5:0
-46 кг: Абдуғани Ёрқинжонов — Абдураҳим Овезгулиев (Туркманистон) 5:0
+80 кг: Мавжуда Абдусаидова — Аншика (Ҳиндистон) 2:3
Спортсмены Узбекистана завоевали 4 медали на Азиатских юношеских играх - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2025
Ўзбекистон спортчилари Осиё ёшлар ўйинларида яна 4 та медалга сазовор бўлишди
24 Октябр, 10:07
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0