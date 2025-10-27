https://sputniknews.uz/20251027/uzbekistan-sportchilartar-oltin-52997549.html

Баҳрайн-2025: Ўзбекистон спортчилари 5 та олтин медални қўлга киритишди

Sputnik Ўзбекистон

Баҳрайндаги III Осиё ёшлар ўйинларида Ўзбекистон 5 олтин ва 1 кумуш медал олди. Боксчиларимиздан 5 нафари ярим финалга йўл олди.

ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Баҳрайнда бўлиб ўтаётган III Осиё ёшлар ўйинларининг навбатдаги кун мусобақаларида Ўзбекистон спортчилари 5 та олтин ва 1 та кумуш медалларини қўлга киритишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаль: - Омадбек Отабеков (таэквондо WТ, -63 кг) - Асадбек Турдибоев (муай-тай, У15, -51 кг) - Музаффар Норхўжаев (муай-тай, У17, -54 кг) - Паризода Талабова (енгил атлетика, найза улоқтириш) - Анастасия Сильченкова (енгил атлетика, 3000 метр) Кумуш медаль: - Асадбек Самандаров (таэквондо WТ, -55 кг) Делегация 14 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза медаллари билан Хитойдан кейин умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринда кетмоқда.Шунингдек, мусобақалар доирасида рингга кўтарилган 6 нафар Ўзбекистон боксчиларидан 5 таси ғалаба қозониб, ярим финалга йўл олди.-50 кг: Назокат Мардонова — Марал Толепберген (Қозоғистон) 5:0 -54 кг: Қумринисо Муҳаммадова — Ву Чиеҳ-Жу (Хитой Тайпейи) 5:0 -60 кг: Рушанабону Исоева — Индира Кидирмолдаева (Қозоғистон) техник нокаут -66 кг: Улбосин Жалгасбаева — Наннапҳат Мунгпингкланг (Таиланд) 5:0 -46 кг: Абдуғани Ёрқинжонов — Абдураҳим Овезгулиев (Туркманистон) 5:0+80 кг: Мавжуда Абдусаидова — Аншика (Ҳиндистон) 2:3

