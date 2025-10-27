Баҳрайн-2025: Ўзбекистон спортчилари 5 та олтин медални қўлга киритишди
09:39 27.10.2025 (янгиланди: 10:00 27.10.2025)
© Пресс-служба НОКСпортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
© Пресс-служба НОК
III Осиё ёшлар ўйинларида Ўзбекистон спортчилари 5та олтин ва 1та кумуш медални қўлга киритишди, шунингдек, рингга чиққан 6 боксчидан 5 нафари ярим финалга йўл олди
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Баҳрайнда бўлиб ўтаётган III Осиё ёшлар ўйинларининг навбатдаги кун мусобақаларида Ўзбекистон спортчилари 5 та олтин ва 1 та кумуш медалларини қўлга киритишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Олтин медаль:
- Омадбек Отабеков (таэквондо WТ, -63 кг)
- Асадбек Турдибоев (муай-тай, У15, -51 кг)
- Музаффар Норхўжаев (муай-тай, У17, -54 кг)
- Паризода Талабова (енгил атлетика, найза улоқтириш)
- Анастасия Сильченкова (енгил атлетика, 3000 метр)
Кумуш медаль: - Асадбек Самандаров (таэквондо WТ, -55 кг)
Делегация 14 та олтин, 5 та кумуш ва 9 та бронза медаллари билан Хитойдан кейин умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринда кетмоқда.
Шунингдек, мусобақалар доирасида рингга кўтарилган 6 нафар Ўзбекистон боксчиларидан 5 таси ғалаба қозониб, ярим финалга йўл олди.
-50 кг: Назокат Мардонова — Марал Толепберген (Қозоғистон) 5:0
-54 кг: Қумринисо Муҳаммадова — Ву Чиеҳ-Жу (Хитой Тайпейи) 5:0
-60 кг: Рушанабону Исоева — Индира Кидирмолдаева (Қозоғистон) техник нокаут
-66 кг: Улбосин Жалгасбаева — Наннапҳат Мунгпингкланг (Таиланд) 5:0
-46 кг: Абдуғани Ёрқинжонов — Абдураҳим Овезгулиев (Туркманистон) 5:0
+80 кг: Мавжуда Абдусаидова — Аншика (Ҳиндистон) 2:3