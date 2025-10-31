https://sputniknews.uz/20251031/ukraine-halok-askarlar-jasadlar-53127501.html
Мирошник: Украина ҳалок бўлган аскарларининг жасадларини олиб кетишни истамаяпти
Мирошник: Украина ҳалок бўлган аскарларининг жасадларини олиб кетишни истамаяпти
Sputnik Ўзбекистон
Родион Мирошник Украина фронтидаги вазият, асирлар тақдири ва ҳалок бўлган ҳарбийларга Киевнинг муносабати ҳақида гапирди. Унга кўра, Украина асирлар ва қурбонларни сиёсий босим воситаси сифатида ишлатмоқда.
2025-10-31T11:08+0500
2025-10-31T11:08+0500
2025-10-31T11:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
россия тив
россия
ҳарбийлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53127991_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_321590f294bfea5c2ea53368b2d790dc.jpg
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Россия Ташқи ишлар вазирлигининг Киев режими жиноятлари бўйича махсус топшириқлар бўйича элчиси Родион Мирошник РИА Новостига берган интервьюсида фронтолди вазият, асирлар ва ҳалок бўлган ҳарбийларга муносабат ҳақида сўз юритди.Мирошникнинг сўзларига кўра, фронтга яқин ҳудудларда аҳоли доимий дрон ҳужумлари сабаб "дарахтдан дарахтга ҳаракатланишни ўрганган". Дипломатнинг таъкидлашича, Украина асирлар алмашинувида фақат радикал гуруҳ аъзоларини қайтаришга ҳаракат қилмоқда, оддий ҳарбий хизматчилар эса эътибордан четда қолмоқда. Шу билан бирга, Россия Курск вилоятининг 13 нафар фуқаросини қайтариш бўйича халқаро ташкилотлар орқали музокаралар олиб бормоқда. Украина эса уларни босим ва манипуляция воситаси сифатида ушлаб турибди.Мирошникнинг маълум қилишича, Москва ҳалок бўлган украин ҳарбийларининг жасадларини топширишга тайёр, аммо Киев бу борада ҳеч қандай ташаббус кўрсатмаяпти.Унинг таъкидлашича, Украина раҳбарияти ҳақиқий йўқотишларни яшириш ва ҳалок бўлганларнинг оилаларига тўловларни камайтириш орқали “енгилмаслик” имижини сақлаб қолишга интилмоқда.Мирошник топширилган жасадлар “денгиздан томчи” эканини қайд этиб, гуманитар масалаларни ҳал қилишда халқаро ташкилотлар фаолроқ иштирок этишига умид билдирди.
https://sputniknews.uz/20251030/rossiya-uqk-qurshov-53112262.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53127991_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_1169d30b935bfc6eb6721b35051b25e6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
родион мирошник, россия тив, киев режими, украина, асирлар алмашинуви, ҳалок бўлган ҳарбийлар, қурбон аскарлар, дрон ҳужумлари, фронтолди вазият, москва, курск вилояти, гуманитар масалалар, халқаро ташкилотлар, азов, айдар, киев ҳокимияти, элчи интервью, риа новости
родион мирошник, россия тив, киев режими, украина, асирлар алмашинуви, ҳалок бўлган ҳарбийлар, қурбон аскарлар, дрон ҳужумлари, фронтолди вазият, москва, курск вилояти, гуманитар масалалар, халқаро ташкилотлар, азов, айдар, киев ҳокимияти, элчи интервью, риа новости
Мирошник: Украина ҳалок бўлган аскарларининг жасадларини олиб кетишни истамаяпти
11:08 31.10.2025 (янгиланди: 11:09 31.10.2025)
Россия элчиси Родион Мирошник Украина фронтидаги вазият ва Киевнинг асирлар ҳамда ҳалок бўлган ҳарбийларга муносабати ҳақида фикр билдирди.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Россия Ташқи ишлар вазирлигининг Киев режими жиноятлари бўйича махсус топшириқлар бўйича элчиси Родион Мирошник РИА Новостига берган интервьюсида фронтолди вазият, асирлар ва ҳалок бўлган ҳарбийларга муносабат ҳақида сўз юритди.
Мирошникнинг сўзларига кўра
, фронтга яқин ҳудудларда аҳоли доимий дрон ҳужумлари сабаб "дарахтдан дарахтга ҳаракатланишни ўрганган".
Дипломатнинг таъкидлашича
, Украина асирлар алмашинувида фақат радикал гуруҳ аъзоларини қайтаришга ҳаракат қилмоқда, оддий ҳарбий хизматчилар эса эътибордан четда қолмоқда.
Шу билан бирга, Россия Курск вилоятининг 13 нафар фуқаросини қайтариш бўйича халқаро ташкилотлар орқали музокаралар олиб бормоқда. Украина эса уларни босим ва манипуляция воситаси сифатида ушлаб турибди
.
Мирошникнинг маълум қилишича
, Москва ҳалок бўлган украин ҳарбийларининг жасадларини топширишга тайёр, аммо Киев бу борада ҳеч қандай ташаббус кўрсатмаяпти.
“Мурдани олиш истаги — фақат сўзда. Киев расмийлари учун аскарлар — қурбон қилинадиган одамлар”, — деди Мирошник.
Унинг таъкидлашича, Украина раҳбарияти ҳақиқий йўқотишларни яшириш ва ҳалок бўлганларнинг оилаларига тўловларни камайтириш орқали “енгилмаслик” имижини сақлаб қолишга интилмоқда.
“Элиталар фронтга оддий одамларни юборади, лекин ўз фарзандларини эмас”, — деди дипломат.
Мирошник топширилган жасадлар “денгиздан томчи” эканини қайд этиб, гуманитар масалаларни ҳал қилишда халқаро ташкилотлар фаолроқ иштирок этишига умид билдирди.