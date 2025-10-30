Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251030/rossiya-uqk-qurshov-53112262.html
Россия УҚК қуршовга олинган ҳудудларда жангларни 5-6 соатга тўхтатиб туришга тайёр
Россия УҚК қуршовга олинган ҳудудларда жангларни 5-6 соатга тўхтатиб туришга тайёр
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари Россия президенти Владимир Путиннинг махсус ҳарбий операция ҳудудида Украина Қуролли кучлари (УҚК) қуршовга олинган жойларга хорижлик журналистларни ўтказиш буйруғини олишди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
2025-10-30T19:09+0500
2025-10-30T19:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52952999_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_5fcbf1670b02b4cc88dc57aab57b6ffe.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Россия президенти Владимир Путиннинг махсус ҳарбий операция ҳудудида Украина Қуролли кучлари (УҚК) қуршовга олинган жойларга хорижлик журналистларни ўтказиш буйруғини олишди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, Красноармейск, Димитрово ва Купянскда Украина қўшинлари қуршовга олинган ҳудудларга Украина ОАВ вакиллари ҳам “УҚК қўмондонига мурожаат қилган тақдирда” бориши мумкин.Россия Мудофаа вазирлиги хорижлик ОАВ гуруҳининг кириш ва чиқиши учун йўлаклар билан таъминлашга ваъда қилган, бироқ башартики, ҳам журналистлар, ҳам Россия ҳарбийлари учун хавфсизлик кафолатлари бўлса.
https://sputniknews.uz/20251030/zelenskiy-uqk-taslim-53105375.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52952999_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_379c40d333b07c8c70172b05ba1ecfa8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция украина қуролли кучлари уқк қуршов
россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция украина қуролли кучлари уқк қуршов

Россия УҚК қуршовга олинган ҳудудларда жангларни 5-6 соатга тўхтатиб туришга тайёр

19:09 30.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишТренировка подразделения спецназа группировки "Центр"
Тренировка подразделения спецназа группировки Центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Красноармейск, Димитрово ва Купянскда Украина қўшинлари қуршовга олинган.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Россия президенти Владимир Путиннинг махсус ҳарбий операция ҳудудида Украина Қуролли кучлари (УҚК) қуршовга олинган жойларга хорижлик журналистларни ўтказиш буйруғини олишди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қайд этилишича, Красноармейск, Димитрово ва Купянскда Украина қўшинлари қуршовга олинган ҳудудларга Украина ОАВ вакиллари ҳам “УҚК қўмондонига мурожаат қилган тақдирда” бориши мумкин.

“Россия қўмондонлиги зарур ҳолатларда ушбу ҳудудларда жанговар ҳаракатларни 5-6 соатга тўхтатиб туришга тайёр”, - дейилади хабарда.

Россия Мудофаа вазирлиги хорижлик ОАВ гуруҳининг кириш ва чиқиши учун йўлаклар билан таъминлашга ваъда қилган, бироқ башартики, ҳам журналистлар, ҳам Россия ҳарбийлари учун хавфсизлик кафолатлари бўлса.
ВСУ. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Зеленский қуршовга тушган ўз аскарларига таслим бўлишни буюриши керак – ҳарбий таҳлилчи
18:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0