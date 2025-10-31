Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Украинани қўллаб-қувватлаётган Европа Иттифоқи етакчилари ва уларнинг маслакдошлари аслида урушни қўллаб-қувватлашмоқда. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Украинани қўллаб-қувватлаётган Европа Иттифоқи етакчилари ва уларнинг маслакдошлари аслида урушни қўллаб-қувватлашмоқда. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди.Унинг фикрича, Европа мамлакатлари бюджетлари ҳисобига Украинага ҳарбий ва молиявий ёрдам кўрсатиш Европадаги вазиятни фақат кескинлаштиради ва уни кенг кўламли ҳарбий можаро сари етаклайди.“Европа етакчилари олов билан ўйнашаётганини тушунмаяпти. Бугун Европа уруш сари кетмоқда”, - дея огоҳлантирди Орбан ва минтақадаги сиёсий вазиятни Биринчи ва Иккинчи жаҳон уруши арафасидаги воқеаларга қиёслади.Венгрия бош вазирининг сўзларига кўра, ягона ижобий нарса бу тинчликпарвар позициясини эгаллаган ва Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилишга уринаётган Дональд Трампнинг президент этиб сайланиши бўлган.“Бугун айнан европаликлар уруш ҳақида гапирмоқда, гарчи биз уларга бундай қилмасликни тавсия қилсак-да”, - деди сиёсатчи.
Украинани қўллаётганлар урушни қўллаб-қувватмоқда – Орбан

16:37 31.10.2025
Венгрия бош вазири Европа мамлакатлари бюджетлари ҳисобига Украинага ҳарбий ва молиявий ёрдам кўрсатиш вазиятни фақат кескинлаштиришини қайд этди.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Украинани қўллаб-қувватлаётган Европа Иттифоқи етакчилари ва уларнинг маслакдошлари аслида урушни қўллаб-қувватлашмоқда. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди.
Унинг фикрича, Европа мамлакатлари бюджетлари ҳисобига Украинага ҳарбий ва молиявий ёрдам кўрсатиш Европадаги вазиятни фақат кескинлаштиради ва уни кенг кўламли ҳарбий можаро сари етаклайди.
Украинани қўллаётганлар урушни қўллаб-қувватмоқда. Уруш пул талаб қилади. <…> Брюссель Украинага пул жўнатаётганда у бизнинг пулларни жўнатмоқда”, - деди у “Kossuth” радиоси эфирида.
“Европа етакчилари олов билан ўйнашаётганини тушунмаяпти. Бугун Европа уруш сари кетмоқда”, - дея огоҳлантирди Орбан ва минтақадаги сиёсий вазиятни Биринчи ва Иккинчи жаҳон уруши арафасидаги воқеаларга қиёслади.
Венгрия бош вазирининг сўзларига кўра, ягона ижобий нарса бу тинчликпарвар позициясини эгаллаган ва Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилишга уринаётган Дональд Трампнинг президент этиб сайланиши бўлган.
“Бугун айнан европаликлар уруш ҳақида гапирмоқда, гарчи биз уларга бундай қилмасликни тавсия қилсак-да”, - деди сиёсатчи.
