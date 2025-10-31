https://sputniknews.uz/20251031/ukraina-urush-orban-53136769.html
Украинани қўллаётганлар урушни қўллаб-қувватмоқда – Орбан
Украинани қўллаб-қувватлаётган Европа Иттифоқи етакчилари ва уларнинг маслакдошлари аслида урушни қўллаб-қувватлашмоқда. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Украинани қўллаб-қувватлаётган Европа Иттифоқи етакчилари ва уларнинг маслакдошлари аслида урушни қўллаб-қувватлашмоқда. Бу ҳақда Венгрия бош вазири Виктор Орбан маълум қилди.Унинг фикрича, Европа мамлакатлари бюджетлари ҳисобига Украинага ҳарбий ва молиявий ёрдам кўрсатиш Европадаги вазиятни фақат кескинлаштиради ва уни кенг кўламли ҳарбий можаро сари етаклайди.“Европа етакчилари олов билан ўйнашаётганини тушунмаяпти. Бугун Европа уруш сари кетмоқда”, - дея огоҳлантирди Орбан ва минтақадаги сиёсий вазиятни Биринчи ва Иккинчи жаҳон уруши арафасидаги воқеаларга қиёслади.Венгрия бош вазирининг сўзларига кўра, ягона ижобий нарса бу тинчликпарвар позициясини эгаллаган ва Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилишга уринаётган Дональд Трампнинг президент этиб сайланиши бўлган.“Бугун айнан европаликлар уруш ҳақида гапирмоқда, гарчи биз уларга бундай қилмасликни тавсия қилсак-да”, - деди сиёсатчи.
