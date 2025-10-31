Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251031/surxondaryo-shourum-53127836.html
Сурхондарёда Россия компаниясининг шоуруми очилди
Сурхондарёда Россия компаниясининг шоуруми очилди
Sputnik Ўзбекистон
Сурхондарё вилоятидаги "Айритом" эркин савдо ҳудудида Новосибирскнинг йирик "Сибиар" компанияси шоуруми расман очилди. Шоурумда компания маҳсулотларининг кенг турдаги намуналари – уй-хўжалик кимёси, косметика ва парфюмерия, пардоз воситалари ва автомобиль эҳтиёт қисмлари намойиш этиляпти,
2025-10-31T12:21+0500
2025-10-31T12:21+0500
иқтисод
россия
сурхондарё
новосибирск
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53127673_0:95:960:635_1920x0_80_0_0_004edaab01a6ee32597b4cd7e89e8a32.jpg
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Сурхондарё вилоятидаги "Айритом" эркин савдо ҳудудида Новосибирскнинг йирик "Сибиар" компанияси шоуруми расман очилди.Қайд этилишича, ушбу лойиҳа Новосибирск ва Сурхондарё ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади. Шоурумда компания маҳсулотларининг кенг турдаги намуналари – уй-хўжалик кимёси, косметика ва парфюмерия, пардоз воситалари ва автомобиль эҳтиёт қисмлари намойиш этиляпти, дея ёзади "Дунё" ААШунингдек, 2026 йил бошида Новосибирск вилоят корхоналарининг "Айритом" эркин савдо ҳудудига бизнес-миссия ташкил этилиши ва ушбу ҳудудда алоҳида Новосибирск павильони очилиши режалаштирилмоқда.Маълумот учун, "Сибиар" уй-хўжалик кимёси ва аэрозол қопламдаги парфюмерия-косметика маҳсулотлари ишлаб чиқаришда Уралдаги энг йирик компания ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20251022/hududlar-kelishuv-52885415.html
сурхондарё
новосибирск
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53127673_0:5:960:725_1920x0_80_0_0_2c1c42923e5c0a298a9b9008153a0b9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сурхондарё айритом эркин савдо ҳудуди сибиар компанияси шоурум
сурхондарё айритом эркин савдо ҳудуди сибиар компанияси шоурум

Сурхондарёда Россия компаниясининг шоуруми очилди

12:21 31.10.2025
© Информационное агентство ДунёВ Сурхандарьинской области открылся шоу-рум новосибирской компании "Сибиар"
В Сурхандарьинской области открылся шоу-рум новосибирской компании Сибиар - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.10.2025
© Информационное агентство Дунё
Oбуна бўлиш
"Айритом" эркин савдо ҳудудида алоҳида Новосибирск павильони очилиши режалаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Сурхондарё вилоятидаги "Айритом" эркин савдо ҳудудида Новосибирскнинг йирик "Сибиар" компанияси шоуруми расман очилди.
Қайд этилишича, ушбу лойиҳа Новосибирск ва Сурхондарё ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.
Шоурумда компания маҳсулотларининг кенг турдаги намуналари – уй-хўжалик кимёси, косметика ва парфюмерия, пардоз воситалари ва автомобиль эҳтиёт қисмлари намойиш этиляпти, дея ёзади "Дунё" АА
Шунингдек, 2026 йил бошида Новосибирск вилоят корхоналарининг "Айритом" эркин савдо ҳудудига бизнес-миссия ташкил этилиши ва ушбу ҳудудда алоҳида Новосибирск павильони очилиши режалаштирилмоқда.
Маълумот учун, "Сибиар" уй-хўжалик кимёси ва аэрозол қопламдаги парфюмерия-косметика маҳсулотлари ишлаб чиқаришда Уралдаги энг йирик компания ҳисобланади.
Хокимият Наманганской области и правительство Ивановской области подписали соглашение о сотрудничестве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.10.2025
Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари янги савдо ва илмий ҳамкорлик келишувларини тузди
22 Октябр, 11:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0