https://sputniknews.uz/20251031/surxondaryo-shourum-53127836.html
Сурхондарёда Россия компаниясининг шоуруми очилди
Сурхондарёда Россия компаниясининг шоуруми очилди
Sputnik Ўзбекистон
Сурхондарё вилоятидаги "Айритом" эркин савдо ҳудудида Новосибирскнинг йирик "Сибиар" компанияси шоуруми расман очилди. Шоурумда компания маҳсулотларининг кенг турдаги намуналари – уй-хўжалик кимёси, косметика ва парфюмерия, пардоз воситалари ва автомобиль эҳтиёт қисмлари намойиш этиляпти,
2025-10-31T12:21+0500
2025-10-31T12:21+0500
2025-10-31T12:21+0500
иқтисод
россия
сурхондарё
новосибирск
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53127673_0:95:960:635_1920x0_80_0_0_004edaab01a6ee32597b4cd7e89e8a32.jpg
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Сурхондарё вилоятидаги "Айритом" эркин савдо ҳудудида Новосибирскнинг йирик "Сибиар" компанияси шоуруми расман очилди.Қайд этилишича, ушбу лойиҳа Новосибирск ва Сурхондарё ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади. Шоурумда компания маҳсулотларининг кенг турдаги намуналари – уй-хўжалик кимёси, косметика ва парфюмерия, пардоз воситалари ва автомобиль эҳтиёт қисмлари намойиш этиляпти, дея ёзади "Дунё" ААШунингдек, 2026 йил бошида Новосибирск вилоят корхоналарининг "Айритом" эркин савдо ҳудудига бизнес-миссия ташкил этилиши ва ушбу ҳудудда алоҳида Новосибирск павильони очилиши режалаштирилмоқда.Маълумот учун, "Сибиар" уй-хўжалик кимёси ва аэрозол қопламдаги парфюмерия-косметика маҳсулотлари ишлаб чиқаришда Уралдаги энг йирик компания ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20251022/hududlar-kelishuv-52885415.html
сурхондарё
новосибирск
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53127673_0:5:960:725_1920x0_80_0_0_2c1c42923e5c0a298a9b9008153a0b9c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сурхондарё айритом эркин савдо ҳудуди сибиар компанияси шоурум
сурхондарё айритом эркин савдо ҳудуди сибиар компанияси шоурум
Сурхондарёда Россия компаниясининг шоуруми очилди
"Айритом" эркин савдо ҳудудида алоҳида Новосибирск павильони очилиши режалаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Сурхондарё вилоятидаги "Айритом" эркин савдо ҳудудида Новосибирскнинг йирик "Сибиар" компанияси шоуруми расман очилди.
Қайд этилишича, ушбу лойиҳа Новосибирск ва Сурхондарё ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.
Шоурумда компания маҳсулотларининг кенг турдаги намуналари – уй-хўжалик кимёси, косметика ва парфюмерия, пардоз воситалари ва автомобиль эҳтиёт қисмлари намойиш этиляпти, дея ёзади
"Дунё" АА
Шунингдек, 2026 йил бошида Новосибирск вилоят корхоналарининг "Айритом" эркин савдо ҳудудига бизнес-миссия ташкил этилиши ва ушбу ҳудудда алоҳида Новосибирск павильони очилиши режалаштирилмоқда.
Маълумот учун, "Сибиар" уй-хўжалик кимёси ва аэрозол қопламдаги парфюмерия-косметика маҳсулотлари ишлаб чиқаришда Уралдаги энг йирик компания ҳисобланади.