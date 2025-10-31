Ўзбекистон
Ўзбекистон ҳақидаги қўшиқ Россияни маҳлиё айлади: 13 ёшли Ева Мочалова ҳикояси
Ўзбекистон ҳақидаги қўшиқ Россияни маҳлиё айлади: 13 ёшли Ева Мочалова ҳикояси
13 ёшли ўзбекистонлик Ева Мочалова “Овоз. Болалар” ва “Бизнинг авлод” лойиҳаларида иштирок этиб, Ватан ҳақидаги қўшиғи билан томошабинларни мафтун этди. Спортчилар оиласида туғилиб ўсган қиз мусиқа орқали ўз йўлини топганини айтди
Ева Мочалова атиги 13 ёшда, аммо у аллақачон "Овоз. Болалар" ва "Бизнинг авлод" лойиҳаларида иштирок этди.У Россия танловида Ўзбекистон номидан қатнашиб, Ватан ҳақидаги қўшиқни куйлади ва самимий туйғулари билан томошабинларни мафтун этди. Мусиқа Еванинг ҳаётида бирданига пайдо бўлмаган — у эшкак эшиш ва сузиш билан шуғулланиш анъана бўлган спортчилар оиласида ўсган. Аммо қиз ўз йўлини танлашга қарор қилди.Танлов, севимли санъаткорлар, илк мағлубиятлар ва ёш истеъдоднинг келажакдаги режалари ҳақида - видеода.
“Бизнинг авлод” танловида Ева Ўзбекистон ҳақида қўшиқ ижро этди ва томошабинлар меҳрига сазовор бўлди.
Ева Мочалова атиги 13 ёшда, аммо у аллақачон "Овоз. Болалар" ва "Бизнинг авлод" лойиҳаларида иштирок этди.
У Россия танловида Ўзбекистон номидан қатнашиб, Ватан ҳақидаги қўшиқни куйлади ва самимий туйғулари билан томошабинларни мафтун этди.
Мусиқа Еванинг ҳаётида бирданига пайдо бўлмаган — у эшкак эшиш ва сузиш билан шуғулланиш анъана бўлган спортчилар оиласида ўсган. Аммо қиз ўз йўлини танлашга қарор қилди.

“Ўзимни мусиқада синаб кўрганимда, мен ҳам, онам ҳам дарҳол тушундик - бу мени йўлим”, - дейди Ева.

Танлов, севимли санъаткорлар, илк мағлубиятлар ва ёш истеъдоднинг келажакдаги режалари ҳақида - видеода.
