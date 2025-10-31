https://sputniknews.uz/20251031/kam-taminlangan-oila-keshbek-53144733.html
Кам таъминланган оилаларга қарийб 82 млрд сўмлик ижтимоий кешбэк тўлаб берилди
Январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда 275 мингдан зиёд кам таъминланган фуқароларга 81,8 млрд сўмлик ижтимоий кешбек тўланди. Энг юқори тўловлар Самарқанд, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида қайд этилди.
ўзбекистон
кешбэк
тошкент
самарқанд вилояти
ққс
солиқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/01/24311438_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_4fbff9675fc72fd6c5c418b060f26afd.jpg
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Ўзбекистонда январь-сентябрь ойларида кам таъминланган оилалардаги 275 539 нафар истеъмолчига 81,8 млрд сўмга яқин ижтимоий кешбэк тўлаб берилди. 2023-йил 1-майдан “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри”га киритилган жисмоний шахслар чакана савдо обектларидан тиббий хизматлар, қўй, парранда, мол гўштлари, тухум, ўсимлик ёғи, ун, шакар, дори воситалари сотиб олганда харид суммасидан 1% миқдордаги кешбек ўрнига, 12% ҚҚС (ижтимоий кешбек) суммасини қайтариб олади.Топ-3 ҳудудлар:Кешбэк олиш учун "Солиқ" мобил иловасида харид чекининг QR-кодини сканер қилиш лозим.
ўзбекистон
Энг кўп тўловлар Самарқанд ва Тошкентда амалга оширилди.
ТОШКЕНТ, 31 окт
. Ўзбекистонда январь-сентябрь ойларида кам таъминланган оилалардаги 275 539 нафар истеъмолчига 81,8 млрд сўмга яқин ижтимоий кешбэк тўлаб берилди
.
2023-йил 1-майдан “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри”га киритилган жисмоний шахслар чакана савдо обектларидан тиббий хизматлар, қўй, парранда, мол гўштлари, тухум, ўсимлик ёғи, ун, шакар, дори воситалари сотиб олганда харид суммасидан 1% миқдордаги кешбек ўрнига, 12% ҚҚС (ижтимоий кешбек) суммасини қайтариб олади.
Самарқанд вилояти - 22,9 млрд сўм;
Тошкент шаҳри - 16,2 млрд сўм;
Тошкент вилояти - 7 млрд сўм.
Кешбэк олиш учун "Солиқ" мобил иловасида харид чекининг QR-кодини сканер қилиш лозим.