Электр энергияси ва газдан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун жазо кучайтирилади
Сенат электр, иссиқлик энергияси, газ ва сувдан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун жазони кучайтирувчи Қонунни маъқуллади. Ёқилғи-энергетика ресурсларда ҳуқуқбузарликларни олдини олишга қаратилган ўзгартиришлар киритилди.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Олий Мажлис Сенатининг ялпи мажлисида Жиноят кодексида электр, иссиқлик энергиясидан, газ ва сув ўтказгичдан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун жазо чораларини кучайтириш назарда тутилган қонун мақулланди. Қонун муҳокамаси давомида газдан ёқилғи ёки хомашё сифатида фойдаланиш, электр ва иссиқлик энергиясини беҳуда сарфлашга оид ҳуқуқбузарликларни содир этганлик учун жавобгарликка тортиш чораларини такомиллаштириш лозимлиги таъкидланди. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга ҳам тадбиркорлар томонидан ёқилғи-энергетика ресурсларидан фойдаланишдаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва жазо таъсирчанлигини оширишга қаратилган ўзгартиришлар киритилди.Эслатамиз, Ўзбекистонда электр, иссиқлик, газ ёки водопроводдан тижорат мақсадларида ноқонуний фойдаланиш ўғрилик деб белгиланган. Мазкур ҳуқуқбузарлик учун 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилиши мумкин.
Электр энергияси ва газдан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун жазо кучайтирилади
Сенаторлар энергияси беҳуда сарфлашга оид ҳуқуқбузарликларни содир этганлик учун жавобгарликка тортиш чораларини такомиллаштириш кераклигини таъкидлашди.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik
. Олий Мажлис Сенатининг ялпи мажлисида Жиноят кодексида электр, иссиқлик энергиясидан, газ ва сув ўтказгичдан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун жазо чораларини кучайтириш назарда тутилган қонун мақулланди
.
Қонун муҳокамаси давомида газдан ёқилғи ёки хомашё сифатида фойдаланиш, электр ва иссиқлик энергиясини беҳуда сарфлашга оид ҳуқуқбузарликларни содир этганлик учун жавобгарликка тортиш чораларини такомиллаштириш лозимлиги таъкидланди.
Қонун билан электр, иссиқлик энергияси, газ ва сувдан фойдаланиш қоидаларини бузганлик учун жазо чоралари кучайтирилмоқда.
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга ҳам тадбиркорлар томонидан ёқилғи-энергетика ресурсларидан фойдаланишдаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва жазо таъсирчанлигини оширишга қаратилган ўзгартиришлар киритилди.
Эслатамиз, Ўзбекистонда электр, иссиқлик, газ ёки водопроводдан тижорат мақсадларида ноқонуний фойдаланиш ўғрилик деб белгиланган
. Мазкур ҳуқуқбузарлик учун 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилиши мумкин.