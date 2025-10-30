https://sputniknews.uz/20251030/uzbekistan-cis-kino-ilgor-53093272.html
Галузин: Ўзбекистон — МДҲ кино ҳамкорлигининг илғори
Галузин: Ўзбекистон — МДҲ кино ҳамкорлигининг илғори
Ўзбекистон бугунги кунда МДҲнинг қўшма киномаҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича етакчиларидан бири саналади. Москва Тошкент ва бошқа МДҲ давлатлари билан маданий ҳамкорликни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратмоқда.
2025-10-30T14:11+0500
2025-10-30T14:11+0500
2025-10-30T14:11+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53101215_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_db63ef24e11490bae4f7db18da98f6d5.jpg
Галузиннинг таъкидлашича, Москва Тошкент билан ижтимоий ва маданий алоқаларни ривожлантиришга катта аҳамият беради. Шунингдек, МДҲнинг бошқа давлатлари билан ҳам ҳамкорлик фаол йўлга қўйилган.Мавзуни давом эттириб, Россия Миллатлар ишлари бўйича федерал агентлиги раҳбарининг ўринбосари Станислав Бедкин Ўзбекистон МДҲ мамлакатлари ижодий кучларини бирлаштирадиган лойиҳа — Улуғ Ватан уруши ҳақидаги янги сериални яратишда асосий иштирокчилардан бири сифатида қатнашиши мумкинлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20251011/uzbekistan-eurasia-kinoakademiya-kinopremiya-52640119.html
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik.
Ўзбекистон бугунги кунда ҳақли равишда МДҲнинг қўшма киномаҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича етакчиларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин Sputnik
мультимедиа матбуот маркази билан видеокўприк шаклида ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди.
Галузиннинг таъкидлашича, Москва Тошкент билан ижтимоий ва маданий алоқаларни ривожлантиришга катта аҳамият беради. Шунингдек, МДҲнинг бошқа давлатлари билан ҳам ҳамкорлик фаол йўлга қўйилган.
Дипломатнинг сўзларига кўра, халқ дипломатиясига — одамларни ижод, санъат ва умумий тарихий мерос орқали бирлаштирадиган соҳага — алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Мавзуни давом эттириб, Россия Миллатлар ишлари бўйича федерал агентлиги раҳбарининг ўринбосари Станислав Бедкин Ўзбекистон МДҲ мамлакатлари ижодий кучларини бирлаштирадиган лойиҳа — Улуғ Ватан уруши ҳақидаги янги сериални яратишда асосий иштирокчилардан бири сифатида қатнашиши мумкинлигини таъкидлади.