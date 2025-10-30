Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20251030/uzbekistan-cis-kino-ilgor-53093272.html
Галузин: Ўзбекистон — МДҲ кино ҳамкорлигининг илғори
Галузин: Ўзбекистон — МДҲ кино ҳамкорлигининг илғори
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон бугунги кунда МДҲнинг қўшма киномаҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича етакчиларидан бири саналади. Москва Тошкент ва бошқа МДҲ давлатлари билан маданий ҳамкорликни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратмоқда.
2025-10-30T14:11+0500
2025-10-30T14:11+0500
ҳамкорлик
фильм
маданият
россия тив
москва
матбуот маркази
матбуот маркази видео
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53101215_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_db63ef24e11490bae4f7db18da98f6d5.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистон бугунги кунда ҳақли равишда МДҲнинг қўшма киномаҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича етакчиларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин Sputnik мультимедиа матбуот маркази билан видеокўприк шаклида ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди.Галузиннинг таъкидлашича, Москва Тошкент билан ижтимоий ва маданий алоқаларни ривожлантиришга катта аҳамият беради. Шунингдек, МДҲнинг бошқа давлатлари билан ҳам ҳамкорлик фаол йўлга қўйилган.Мавзуни давом эттириб, Россия Миллатлар ишлари бўйича федерал агентлиги раҳбарининг ўринбосари Станислав Бедкин Ўзбекистон МДҲ мамлакатлари ижодий кучларини бирлаштирадиган лойиҳа — Улуғ Ватан уруши ҳақидаги янги сериални яратишда асосий иштирокчилардан бири сифатида қатнашиши мумкинлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20251011/uzbekistan-eurasia-kinoakademiya-kinopremiya-52640119.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53101215_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_87a67fc9a31ec4befcf552a478a07bbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, мдҳ, михаил галузин, спутник ўзбекистон, россия тив, қўшма фильмлар, киномаҳсулотлар, халқ дипломатияси, маданий ҳамкорлик, станислав бедкин, улуғ ватан уруши, сериал, ижодий лойиҳа
ўзбекистон, мдҳ, михаил галузин, спутник ўзбекистон, россия тив, қўшма фильмлар, киномаҳсулотлар, халқ дипломатияси, маданий ҳамкорлик, станислав бедкин, улуғ ватан уруши, сериал, ижодий лойиҳа

Галузин: Ўзбекистон — МДҲ кино ҳамкорлигининг илғори

14:11 30.10.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Россия ташқи ишлар вазири ўринбосарининг сўзларига кўра, Ўзбекистон МДҲнинг қўшма киномаҳсулотлар ишлаб чиқариш соҳасида етакчилар қаторида. Москва маданий ҳамкорликни кенгайтириш ниятида.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Ўзбекистон бугунги кунда ҳақли равишда МДҲнинг қўшма киномаҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича етакчиларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин Sputnik мультимедиа матбуот маркази билан видеокўприк шаклида ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди.
Галузиннинг таъкидлашича, Москва Тошкент билан ижтимоий ва маданий алоқаларни ривожлантиришга катта аҳамият беради. Шунингдек, МДҲнинг бошқа давлатлари билан ҳам ҳамкорлик фаол йўлга қўйилган.
Дипломатнинг сўзларига кўра, халқ дипломатиясига — одамларни ижод, санъат ва умумий тарихий мерос орқали бирлаштирадиган соҳага — алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Мавзуни давом эттириб, Россия Миллатлар ишлари бўйича федерал агентлиги раҳбарининг ўринбосари Станислав Бедкин Ўзбекистон МДҲ мамлакатлари ижодий кучларини бирлаштирадиган лойиҳа — Улуғ Ватан уруши ҳақидаги янги сериални яратишда асосий иштирокчилардан бири сифатида қатнашиши мумкинлигини таъкидлади.
Никита Михалков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2025
Ўзбекистон Евроосиё киноакадемияси ташаббусини маъқуллади
11 Октябр, 19:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0