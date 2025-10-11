https://sputniknews.uz/20251011/uzbekistan-eurasia-kinoakademiya-kinopremiya-52640119.html
Ўзбекистон Евроосиё киноакадемияси ташаббусини маъқуллади
Ўзбекистон Евроосиё киноакадемияси ташаббусини маъқуллаб, Евроосиё мамлакатлари билан маданий ва кино соҳасида ҳамкорликни кенгайтирмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. 24 ноябрь куни Москвада биринчи маротаба Евроосиё киноакадемияси тақдим этган “Бриллиант бабочка” (Бриллиант капалак) кинопремияси тақдирлаш маросими бўлиб ўтади.
Ҳозиргача 10 дан ортиқ давлат — жумладан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Эрон, Қирғизистон, Куба, Покистон, Сейшел ороллари, Сербия, Тожикистон, Туркия ва Ўзбекистон — анъанавий маданий ва тарихий қадриятларни асраш ҳамда Евроосиё киноакадемияси ва “Бриллиант бабочка” кинопремияси ғоясини қўллаб-қувватлаган.
Россия Федерацияси Маданият вазирлиги ва Россия маданият жамғармаси мукофот таъсисчилари бўлишди. Евроосиё киноакадемияси давлатлар ўртасида қўшма фильмлар ишлаб чиқариш, тажриба алмашиш ва анъанавий қадриятларни тарғиб этиш учун янги имкониятлар яратади.
Россиялик режисёр ва кинопремия ташаббускори Никита Михалков таъкидлаганидек, Евроосиё киноакадемияси “кинематографнинг инсоният ҳаётидаги аҳамиятини мустаҳкамлайди ва фақат ҳақиқий, ватан ва халқ муҳаббати билан суғорилган фильмлар”ни рағбатлантиради.