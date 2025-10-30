Ўзбекистон
Нажмиддин Қосимҳожиев таэквондо бўйича жаҳон чемпиони бўлди
Нажмиддин Қосимҳожиев таэквондо бўйича жаҳон чемпиони бўлди
Таэквондо WT бўйича жаҳон чемпионатида Нажмиддин Қосимҳожиев барча рақибларини мағлуб этиб, финалда бразилиялик Олимпиада совриндори Эдибал Понтес устидан ғалаба қозонди ва 10 йил кутилган олтин медални Ўзбекистонга тақдим этди.
2025-10-30T17:47+0500
2025-10-30T17:47+0500
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Хитойда ўтаётган таэквондо WT бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси олтин медалга эга чиқди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Нажмиддин Қосимҳожиев финалда бразилиялик Олимпиада ва жаҳон чемпионати совриндори Эдибал Понтесни мағлуб этиб, эркаклар таэквондосида 10 йил кутилган чемпионликни тақдим қилди.
17:47 30.10.2025
Oбуна бўлиш
Нажмиддин Қосимҳожиев жаҳон чемпионатида барча рақибларини мағлуб этиб, таэквондо бўйича Ўзбекистонга 10 йиллик танаффусдан кейин олтин медал олиб келди.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Хитойда ўтаётган таэквондо WT бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси олтин медалга эга чиқди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
-74 кг вазн тоифасидаги беллашувларда барча рақибларини мағлуб этган Нажмиддин Қосимҳожиев олтин медални қўлга киритди.
Нажмиддин Қосимҳожиев финалда бразилиялик Олимпиада ва жаҳон чемпионати совриндори Эдибал Понтесни мағлуб этиб, эркаклар таэквондосида 10 йил кутилган чемпионликни тақдим қилди.
