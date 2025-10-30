Нажмиддин Қосимҳожиев таэквондо бўйича жаҳон чемпиони бўлди

https://sputniknews.uz/20251030/taekvondo-jahon-chempion-53107287.html
Таэквондо WT бўйича жаҳон чемпионатида Нажмиддин Қосимҳожиев барча рақибларини мағлуб этиб, финалда бразилиялик Олимпиада совриндори Эдибал Понтес устидан ғалаба қозонди ва 10 йил кутилган олтин медални Ўзбекистонга тақдим этди.
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Хитойда ўтаётган таэквондо WT бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси олтин медалга эга чиқди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Нажмиддин Қосимҳожиев финалда бразилиялик Олимпиада ва жаҳон чемпионати совриндори Эдибал Понтесни мағлуб этиб, эркаклар таэквондосида 10 йил кутилган чемпионликни тақдим қилди.
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 30 окт – Sputnik
. Хитойда ўтаётган таэквондо WT бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси олтин медалга эга чиқди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
-74 кг вазн тоифасидаги беллашувларда барча рақибларини мағлуб этган Нажмиддин Қосимҳожиев олтин медални қўлга киритди.
Нажмиддин Қосимҳожиев финалда бразилиялик Олимпиада ва жаҳон чемпионати совриндори Эдибал Понтесни мағлуб этиб, эркаклар таэквондосида 10 йил кутилган чемпионликни тақдим қилди.