Саудия Арабистони билан кабель ишлаб чиқарувчи қўшма корхона очилади
Ўзбекистон делегацияси Саудия Арабистонига ташрифи чоғида 122 млн долларлик қўшма лойиҳа бўйича битим имзолади ва 20 дан ортиқ инвестиция лойиҳаларини ўз ичига олган амалий режа тасдиқланди.
иқтисод
лойиҳа
ҳамкорлик
энергетика
сув
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
миграция
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Бош вазир ўринбосари Жамшид Ходжаев бошчилигидаги Ўзбекистон делегациясининг Саудия Арабистонига ташрифи чоғида 122 млн долларлик қўшма лойиҳа бўйича битим имзоланди. Шунингдек, энергетика, сув таъминоти, ахборот технологиялари, қишлоқ хўжалиги ва инфратузилма соҳаларини қамраб олувчи 20 дан ортиқ қўшма лойиҳаларни ўз ичига олган Амалий ҳаракатлар режаси тасдиқланди.Саудия Арабистонида бўлиб ўтган музокараларда инвестициялар вазири Холид Ал-Фалиҳ ҳамда қиролликнинг йирик компаниялари раҳбарлари билан саноат, энергетика, инфратузилма, соғлиқни сақлаш ва меҳнат миграцияси соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш истиқболлари муҳокама қилинди.
ўзбекистон саудия арабистони ҳамкорлик, инвестиция лойиҳалари, юқори вольтли кабель заводи тошкент, riyadh cables group ўзбекистон, энергетика лойиҳалари ўзбекистон, инфратузилма лойиҳалари, меҳнат миграцияси ҳамкорлиги, жамшид ходжаев саудия ташрифи, иқтисодий битимлар имзоланди, узбекистон
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Бош вазир ўринбосари Жамшид Ходжаев бошчилигидаги Ўзбекистон делегациясининг Саудия Арабистонига ташрифи чоғида 122 млн долларлик қўшма лойиҳа бўйича битим имзоланди.
Riyadh Cables Group билан Тошкент шаҳрида юқори вольтли кабель маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича қўшма лойиҳа амалга ошириш тўғрисида битим имзоланди. Лойиҳа қиймати 122 миллион АҚШ долларини ташкил этиб, йилига 24 минг тонна маҳсулот ишлаб чиқариш қувватига эга бўлади ҳамда 340 та янги иш ўрни яратилади, - дейилади хабарда.
Шунингдек, энергетика, сув таъминоти, ахборот технологиялари, қишлоқ хўжалиги ва инфратузилма соҳаларини қамраб олувчи 20 дан ортиқ қўшма лойиҳаларни ўз ичига олган Амалий ҳаракатлар режаси тасдиқланди.
Саудия Арабистонида бўлиб ўтган музокараларда инвестициялар вазири Холид Ал-Фалиҳ ҳамда қиролликнинг йирик компаниялари раҳбарлари билан саноат, энергетика, инфратузилма, соғлиқни сақлаш ва меҳнат миграцияси соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш истиқболлари муҳокама қилинди.