Саудия компанияси Самарқандда поршенли ИЭС қуради
Саудия компанияси Самарқандда поршенли ИЭС қуради
Саудия Арабистонининг “АCWА Power” компанияси билан ҳамкорликда Ўзбекистонда бир нечта йирик энергетика лойиҳалари ишга туширилди
ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Саудия Арабистони компанияси Самарқандда янги ИЭС қуради. Бу ҳақда энергетика вазири Жўрабек Мирзамахмудов “Ўзбекистон 24”телеканалига айтиб берди.Мирзамахмудов айтишига кўра, Тошкентда қурилаётган янги аэропорт эксплуатацияси учун қайта тикланувчи ёқилғи ишлаб чиқариш режалаштирилмоқда. Ушбу мақсадда Саудия Арабистонининг “Vision Invest ” ва АҚШнинг “Air Products” компаниялари билан янги экологик барқарор авиация ёқилғиси (SAF) ишлаб чиқариш бўйича келишувга эришилган.Энергетика вазири, шунингдек, Саудия Арабистонининг “ACWA Power” компанияси билан йўлга қўйилган кенг кўламли ҳамкорлик ҳақиа айтиб берди. Ҳамкорлик доирасида Сирдарё вилоятида 1500 МВтли ИЭС, Тошкент вилоятида 200 МВт қувватли қуёш фотоэлектр станцияси, Бухоро вилоятида 500 МВтли иккита ва Қорақалпоғистонда 100 МВтли шамол электр станциялари ишга туширилган.
Саудия компанияси Самарқандда поршенли ИЭС қуради
Ўзбекистон Саудия Арабистони билан иссиқлик, қуёш ва шамол электр станциялари қуришда кенг кўламли ҳамкорлик йўлга қўйган.
ТОШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Саудия Арабистони компанияси Самарқандда янги ИЭС қуради. Бу ҳақда энергетика вазири Жўрабек Мирзамахмудов “Ўзбекистон 24”телеканалига айтиб
берди.
“Саудия Арабистонининг “Pemco” компанияси йил охиригача Самарқанд вилоятида қуввати 200 МВт бўлган янги газ-поршенли ИEС қуриш ишларини бошлайди”, - деди вазир.
Мирзамахмудов айтишига кўра, Тошкентда қурилаётган янги аэропорт эксплуатацияси учун қайта тикланувчи ёқилғи ишлаб чиқариш режалаштирилмоқда. Ушбу мақсадда Саудия Арабистонининг “Vision Invest ” ва АҚШнинг “Air Products” компаниялари билан янги экологик барқарор авиация ёқилғиси (SAF) ишлаб чиқариш бўйича келишувга эришилган.
Энергетика вазири, шунингдек, Саудия Арабистонининг “ACWA Power” компанияси билан йўлга қўйилган кенг кўламли ҳамкорлик ҳақиа айтиб берди.
Ҳамкорлик доирасида Сирдарё вилоятида 1500 МВтли ИЭС, Тошкент вилоятида 200 МВт қувватли қуёш фотоэлектр станцияси, Бухоро вилоятида 500 МВтли иккита ва Қорақалпоғистонда 100 МВтли шамол электр станциялари ишга туширилган.