Радиациявий манбалар хавфсизлиги қоидалари тасдиқланди
Радиациявий манбалар хавфсизлиги қоидалари тасдиқланди
Ўзбекистонда радиациявий манбалар хавфсизлигини таъминлаш қоидалари тасдиқланди. Улар эксплуатация, техник назорат ва авария ҳолатларида аҳолини ҳимоя қилиш талабларини белгилайди.
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Адлия вазирлигида "Радиациявий манбалар хавфсизлигини таъминлаш" қоидалари давлат рўйхатидан ўтказилди. Унга кўра, эксплуатация қилувчи ташкилот томонидан радиациявий манбалар хавфсизлигини таъминлаш бўйича қуйидаги талаблар бажарилиши шарт, жумладан: Радиациявий манбалардан фойдаланишда лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган талаблардан четланишларни бартараф этиш қуйидагиларни ўз ичига олиши керак: Радиациявий манбалар лойиҳасида автоматик хавфсизлик тизимларининг ишончлилиги, ҳосил бўлиши мумкин бўлган авариялар ва уларнинг оқибатлари лойиҳа ҳужжатларига асосан таҳлил қилиниши, аниқланган носозликлар бартараф этилиши керак.
радиациявий манбалар хавфсизлиги, хавфсизлик қоидалари, адлия вазирлиги 3695-сон, фавқулодда вазиятларда хавфсизлик, автоматик хавфсизлик тизимлари, лойиҳа ҳужжатлари талаблари, техник назорат ва ҳимоя, рўйхатдан ўтказилди 28.10.2025, радиация хавфи, ядровий қурилмалар эмас, эксплуатация ташкилоти мажбуриятлари, авария ҳолатлари бўйича чоралар

15:32 29.10.2025
© Sputnik / Стрингер / Медиабанкка ўтишРадиоактивность
Радиоактивность - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Стрингер
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Қоидалар Ўзбекистон ҳудудида янги қуриладиган ва реконструкция қилинадиган радиациявий манбалар хавфсизлигини таъминлаш тартибини белгилайди
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Адлия вазирлигида "Радиациявий манбалар хавфсизлигини таъминлаш" қоидалари давлат рўйхатидан ўтказилди.
Унга кўра, эксплуатация қилувчи ташкилот томонидан радиациявий манбалар хавфсизлигини таъминлаш бўйича қуйидаги талаблар бажарилиши шарт, жумладан:
Радиациявий манбалар лойиҳа ҳужжатлари ва технологик ҳужжатларга мувофиқ тарзда ишлатилиши ва уларнинг техник соз ҳолатда сақланиши таъминланиши;
Фавқулодда вазиятлар ва авария ҳолатларида аҳолининг хавфсизлигини таъминлаш чораларининг кўрилиши.
Радиациявий манбалардан фойдаланишда лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган талаблардан четланишларни бартараф этиш қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:
Лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган талаблардан четланишлар аниқланиши ва уларнинг сабаблари бартараф этилиши;
лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган талаблардан четланишлар техник тизимлар орқали назорат қилиниши ва автоматик хавфсизлик тизимлари ишга туширилиши.
Кўп босқичли ҳимоя дастурининг бажариши шарт бўлган ташкилий чора-тадбирлар ва техник ечимлар радиациявий манбаларнинг хавф даражаси асосида лойиҳада белгиланиши шарт.
Радиациявий манбалар лойиҳасида автоматик хавфсизлик тизимларининг ишончлилиги, ҳосил бўлиши мумкин бўлган авариялар ва уларнинг оқибатлари лойиҳа ҳужжатларига асосан таҳлил қилиниши, аниқланган носозликлар бартараф этилиши керак.
