https://sputniknews.uz/20251008/aes-baholash-standart-52549512.html
АЭСларда авария хавфини баҳолаш бўйича ягона стандарт қабул қилинди
АЭСларда авария хавфини баҳолаш бўйича ягона стандарт қабул қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Атом электр станцияси блокининг эҳтимолий хавфсизлик таҳлилига қўйиладиган талаблар Адлияда рўйхатдан ўтказилди. Ҳужжат атом станциялари хавфсизлигини таъминлаш, авария эҳтимолини баҳолаш ва модернизация назоратини белгилайди.
2025-10-08T17:23+0500
2025-10-08T17:23+0500
2025-10-08T17:23+0500
ўзбекистон
аэс
атом энергетикаси
ўзатом
хавфсизлик
таҳлил
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/07/51101370_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ca1179af254e8a34909dc45c1978245c.jpg
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. “Атом электр станцияси блокининг эҳтимолий хавфсизлик таҳлилига қўйиладиган” асосий талаблар Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилди (рўйхат рақами: 3684-сон, 08.10.2025 й). Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Мазкур асосий талаблар лойиҳалаштирилаётган, барпо этилаётган ва фойдаланилаётган АЭС блокининг эҳтимолий хавфсизлик таҳлилига қўйиладиган талабларни белгилайди. Эҳтимолий хавфсизлик таҳлили қуйидаги мақсадларда ўтказилади: Эҳтимолий хавфсизлик таҳлили натижаларидан қуйидаги мақсадларда фойдаланилиши мумкин: ️Эҳтимолий хавфсизлик таҳлилини ўтказиш учун АЭСни эксплуатация қилувчи ташкилот масъул ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20250927/ozbekiston-yadro-zarari-uchun-javobgarlik-togrisidagi-vena-konventsiyasiga-qoshildi-52294719.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/07/51101370_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ed57e9839e7d61cc21e1404fe13373d3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аэс, атом электр станцияси, хавфсизлик таҳлили, эҳтимолий таҳлил, адлия вазирлиги, норматив ҳужжат, давлат рўйхати, энергия хавфсизлиги, техник талаблар, атом энергияси, ўзбекистон, авария хавфи, атом станцияси лойиҳаси, модернизация, аес
аэс, атом электр станцияси, хавфсизлик таҳлили, эҳтимолий таҳлил, адлия вазирлиги, норматив ҳужжат, давлат рўйхати, энергия хавфсизлиги, техник талаблар, атом энергияси, ўзбекистон, авария хавфи, атом станцияси лойиҳаси, модернизация, аес
АЭСларда авария хавфини баҳолаш бўйича ягона стандарт қабул қилинди
АЭСда хавфсизлик даражасини баҳолаш ва эҳтимолий аварияларни олдини олиш бўйича талаблар белгиланди. Ҳужжат АЭС блокларида эҳтимолий хавфсизлик таҳлилини ўтказиш тартибини аниқлайди.
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik
. “Атом электр станцияси блокининг эҳтимолий хавфсизлик таҳлилига қўйиладиган” асосий талаблар Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилди (рўйхат рақами: 3684-сон, 08.10.2025 й). Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Мазкур асосий талаблар лойиҳалаштирилаётган, барпо этилаётган ва фойдаланилаётган АЭС блокининг эҳтимолий хавфсизлик таҳлилига қўйиладиган талабларни белгилайди.
Эҳтимолий хавфсизлик таҳлили қуйидаги мақсадларда ўтказилади:
АЭС блоки хавфсизлигининг эҳтимолий кўрсаткичларини ҳисоблаш;
оғир авариялар ва катта авариявий ташланмалар эҳтимолини техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларда белгиланган норматив чегаралар билан таққослаш;
АЭС блоки хавфсизлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда устуворликларни белгилаш;
АЭС блоки тизимларини (элементларини) модернизация қилиш тадбирларининг АЭС блоки хавфсизлигига таъсирини баҳолаш.
Эҳтимолий хавфсизлик таҳлили натижаларидан қуйидаги мақсадларда фойдаланилиши мумкин:
хавфсизлик учун муҳим бўлган АЭС блоки тизимларининг ишончлилигини баҳолаш;
назорат ва текширув ишларини режалаштириш ва баҳолаш;
лойиҳавий авариялар учун бошланғич ҳодисалар рўйхатини асослаш;
лойиҳадан ташқари авариялар рўйхатини асослаш.
️Эҳтимолий хавфсизлик таҳлилини ўтказиш учун АЭСни эксплуатация қилувчи ташкилот масъул ҳисобланади.