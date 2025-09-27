Ўзбекистон
Ўзбекистон Ядро зарари учун жавобгарлик тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилди
Ўзбекистон Ядро зарари учун жавобгарлик тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилди
Ўзбекистон Президенти мамлакатнинг Ядро зарари учун фуқаролик жавобгарлиги тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилиши ҳақидаги қонунни имзолади
жамият
ўзбекистон
аэс
атом энергетикаси
ТОШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ядро зарари учун фуқаролик жавобгарлиги тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилиши ҳақидаги қонунни имзолади.1963 йил 21 майда қабул қилинган Конвенция оператор учун қатъий жавобгарликни, мажбурий суғурталашни ва жабрланганлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни назарда тутади. Конвенцияга қўшилган давлатлар қаторида Россия, Қозоғистон ва бошқа бир қанча мамлакатлар бор.
ўзбекистон
ўзбекистон президент ядро зарари жавобгарлик вена конвенцияси қонун
Ўзбекистон Ядро зарари учун жавобгарлик тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилди

Қарор мамлакатдаги дастлабки АЭС барпо этилиши палласида қабул қилинди.
ТОШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ядро зарари учун фуқаролик жавобгарлиги тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилиши ҳақидаги қонунни имзолади.
Ҳужжатга кўра, Ўзбекистон ядровий ҳодисалар натижасида етказилган зарарни қоплаш масалаларини тартибга солувчи халқаро шартноманинг расмий иштирокчисига айланади.
1963 йил 21 майда қабул қилинган Конвенция оператор учун қатъий жавобгарликни, мажбурий суғурталашни ва жабрланганлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни назарда тутади. Конвенцияга қўшилган давлатлар қаторида Россия, Қозоғистон ва бошқа бир қанча мамлакатлар бор.
