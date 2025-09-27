https://sputniknews.uz/20250927/ozbekiston-yadro-zarari-uchun-javobgarlik-togrisidagi-vena-konventsiyasiga-qoshildi-52294719.html
Ўзбекистон Ядро зарари учун жавобгарлик тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилди
Ўзбекистон Ядро зарари учун жавобгарлик тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Президенти мамлакатнинг Ядро зарари учун фуқаролик жавобгарлиги тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилиши ҳақидаги қонунни имзолади
2025-09-27T11:35+0500
2025-09-27T11:35+0500
2025-09-27T11:35+0500
жамият
ўзбекистон
аэс
атом энергетикаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/18/35297565_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_584e9551630bc34c817d27c71292c6fc.jpg
ТОШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ядро зарари учун фуқаролик жавобгарлиги тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилиши ҳақидаги қонунни имзолади.1963 йил 21 майда қабул қилинган Конвенция оператор учун қатъий жавобгарликни, мажбурий суғурталашни ва жабрланганлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни назарда тутади. Конвенцияга қўшилган давлатлар қаторида Россия, Қозоғистон ва бошқа бир қанча мамлакатлар бор.
https://sputniknews.uz/20250926/jizzaxda-katta-va-kichik-aeslar-quriladi---xodjaev-52259974.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/18/35297565_65:214:1915:1601_1920x0_80_0_0_e80128e161534d8b057c49c49ad44b3e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон президент ядро зарари жавобгарлик вена конвенцияси қонун
ўзбекистон президент ядро зарари жавобгарлик вена конвенцияси қонун
Ўзбекистон Ядро зарари учун жавобгарлик тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилди
Қарор мамлакатдаги дастлабки АЭС барпо этилиши палласида қабул қилинди.
ТОШКЕНТ, 27 сен – Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ядро зарари учун фуқаролик жавобгарлиги тўғрисидаги Вена конвенциясига қўшилиши ҳақидаги қонунни имзолади
.
Ҳужжатга кўра, Ўзбекистон ядровий ҳодисалар натижасида етказилган зарарни қоплаш масалаларини тартибга солувчи халқаро шартноманинг расмий иштирокчисига айланади.
1963 йил 21 майда қабул қилинган Конвенция оператор учун қатъий жавобгарликни, мажбурий суғурталашни ва жабрланганлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни назарда тутади. Конвенцияга қўшилган давлатлар қаторида Россия, Қозоғистон ва бошқа бир қанча мамлакатлар бор.