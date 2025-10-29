https://sputniknews.uz/20251029/infografika-sohalar-yashirin-iqtisodiyot-53073976.html
Қайси соҳаларда яширин иқтисодиёт улуши кўп?
Ўзбекистонда 2025 йилнинг 9 ойида кузатилмайдиган иқтисодиёт ҳажми 433,7 трлн сўмни ташкил этди. Унинг ЯИМдаги улуши 33,3%га етди. Секторда асосий улуш қишлоқ хўжалиги ва хизматлар соҳасига тўғри келади.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойлари якунларига кўра, Ўзбекистонда кузатилмайдиган (уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолияти ҳамда яширин) иқтисодиётнинг ялпи қўшилган қиймати 433 679,8 млрд сўмни ташкил этди ва унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 33,3 %га етди.Шу билан бирга, кузатилмайдиган иқтисодиёт ҳажмининг тармоқлар бўйича таркиби қуйидагича:Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойлари якунларига кўра, Ўзбекистонда кузатилмайдиган (уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолияти ҳамда яширин) иқтисодиётнинг ялпи қўшилган қиймати 433 679,8 млрд сўмни ташкил этди ва унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 33,3 %га етди.
Шу билан бирга, кузатилмайдиган иқтисодиёт ҳажмининг тармоқлар бўйича таркиби қуйидагича:
қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги — 69,4 %;
хизматлар соҳаси — 36,2 %;
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.