ЕОИИда меҳнат мигрантлари сони 2024 йилда 1,1 миллионга етди
Sputnik Ўзбекистон
Евросиё иқтисодий иттифоқида меҳнат мигрантлари сони 2024 йил якунига кўра 1,1 миллионга етди. ЕИКга кўра, ишсизлик даражаси 2025 йил апрелида 0,7% бўлиб, минтақада меҳнат бозори тикланиши кузатилмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Евросиё иқтисодий иттифоқида меҳнат мигрантларининг умумий сони 2024 йил якунига кўра 1,1 миллион кишини ташкил этди. ЕИК маълумотларига кўра, меҳнат мигрантларининг тармоқлар бўйича бандлик таркиби қуйидагича:2024 йилнинг шу даврига нисбатан ишсизлик даражасининг 13,5 фоизга камайгани минтақада меҳнат бозорининг тикланиши ва ишбилармонлик фаоллигининг ошиб бораётганидан далолат беради.
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik.
Евросиё иқтисодий иттифоқида меҳнат мигрантларининг умумий сони 2024 йил якунига кўра 1,1 миллион кишини ташкил этди
.
ЕИК маълумотларига кўра, меҳнат мигрантларининг тармоқлар бўйича бандлик таркиби қуйидагича:
қурилиш соҳасида — 21 фоиз;
савдо соҳасида — 14 фоиз;
қайта ишлаш саноатида — 6,9 фоиз;
ташиш ва сақлаш соҳаларида — 7,8 фоиз.
Шу билан бирга, 2025 йил апрель ойи якунига келиб, ЕОИИ мамлакатларида ишсизликнинг ўртача даражаси 0,7 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткичга мувофиқ, 693,7 минг нафар шахс ишсиз сифатида қайд этилган.
2024 йилнинг шу даврига нисбатан ишсизлик даражасининг 13,5 фоизга камайгани минтақада меҳнат бозорининг тикланиши ва ишбилармонлик фаоллигининг ошиб бораётганидан далолат беради.