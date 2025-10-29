Ўзбекистон
"Евроосиё" халқаро мукофотининг тақдирлаш маросими — видео
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИда меҳнат мигрантлари сони 2024 йилда 1,1 миллионга етди
Sputnik Ўзбекистон
Евросиё иқтисодий иттифоқида меҳнат мигрантлари сони 2024 йил якунига кўра 1,1 миллионга етди. ЕИКга кўра, ишсизлик даражаси 2025 йил апрелида 0,7% бўлиб, минтақада меҳнат бозори тикланиши кузатилмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Евросиё иқтисодий иттифоқида меҳнат мигрантларининг умумий сони 2024 йил якунига кўра 1,1 миллион кишини ташкил этди. ЕИК маълумотларига кўра, меҳнат мигрантларининг тармоқлар бўйича бандлик таркиби қуйидагича:2024 йилнинг шу даврига нисбатан ишсизлик даражасининг 13,5 фоизга камайгани минтақада меҳнат бозорининг тикланиши ва ишбилармонлик фаоллигининг ошиб бораётганидан далолат беради.
ЕОИИда меҳнат мигрантлари сони 2024 йилда 1,1 миллионга етди

ЕОИИда 2024 йил якунига кўра меҳнат мигрантлари сони 1,1 миллионга етди, ишсизлик даражаси эса 2025 йил апрелида 0,7 фоизни ташкил этди
ТОШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Евросиё иқтисодий иттифоқида меҳнат мигрантларининг умумий сони 2024 йил якунига кўра 1,1 миллион кишини ташкил этди.
ЕИК маълумотларига кўра, меҳнат мигрантларининг тармоқлар бўйича бандлик таркиби қуйидагича:
қурилиш соҳасида — 21 фоиз;
савдо соҳасида — 14 фоиз;
қайта ишлаш саноатида — 6,9 фоиз;
ташиш ва сақлаш соҳаларида — 7,8 фоиз.
Шу билан бирга, 2025 йил апрель ойи якунига келиб, ЕОИИ мамлакатларида ишсизликнинг ўртача даражаси 0,7 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткичга мувофиқ, 693,7 минг нафар шахс ишсиз сифатида қайд этилган.
2024 йилнинг шу даврига нисбатан ишсизлик даражасининг 13,5 фоизга камайгани минтақада меҳнат бозорининг тикланиши ва ишбилармонлик фаоллигининг ошиб бораётганидан далолат беради.
В Евразийской экономической комиссии прошла пресс-конференция - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда ўзаро савдо 9,1 фоизга ўсди
23 Октябр, 14:30
