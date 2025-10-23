Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИКда тадбиркорликни ривожлантириш, меҳнат миграцияси ва ижтимоий ҳимоя масалалари муҳокама қилинди. ЕОИИ мамлакатлари ўртасида савдо ҳажми 9,1 фоизга ошди.
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясида (ЕИК) тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, меҳнат миграцияси ва ижтимоий ҳимоя масалаларига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Мажлисда муҳокама қилинган асосий мавзулар. Тадбиркорлик соҳасида:Меҳнат бозори ва ижтимоий ҳимоя:Анжуманда ЕИК Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш департаменти директори Ернар Бакенов ҳамда Меҳнат миграцияси ва ижтимоий ҳимоя департаменти директори Алтинай Омурбекова иштирок этди.
ЕОИИда ўзаро савдо 9,1 фоизга ўсди

ЕОИИда тадбиркорликни ривожлантириш, меҳнат миграцияси ва ижтимоий ҳимоя масалалари муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясида (ЕИК) тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, меҳнат миграцияси ва ижтимоий ҳимоя масалаларига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Мажлисда муҳокама қилинган асосий мавзулар.
Тадбиркорлик соҳасида:
2015 йилдан буён тартибга солиш таъсирини баҳолаш доирасида 650 та хулоса тайёрланган. Бизнеснинг 15 мингта эътирозидан 60 фоиздан ортиғи инобатга олинган;
2024 йилда ЕОИИ мамлакатлари ўртасидаги ўзаро савдо 9,1 фоизга ўсган (2023 йилда — 6,7 фоиз). Хизматлар савдоси ҳажми 16,1 фоизга ошган;
Ягона хизматлар бозорига 142 та сектор киритилган, яна 117 та йўналишни либераллаштириш режалаштирилган;
ЕОИИ мамлакатлари бўйлаб 419 та объект ва 38 та маршрутни ўз ичига олган сайёҳлик хариталари тузилди.
2020 йилдан буён 34 мингдан зиёд қоидабузарлик аниқланиб, 53 миллион дона контрафакт маҳсулот мусодара қилинган.
Меҳнат бозори ва ижтимоий ҳимоя:
ЕОИИда умумий ишсизлик даражаси 0,7 фоизга камайди;
ЕОИИ мамлакатларидан келган ишчилар эндиликда фуқаролар билан тенг равишда тез ёрдам, касаллик таътили ва ишдаги бахтсиз ҳодисалардан суғурта ҳуқуқига эга;
Меҳнат муҳожирлари фарзандларининг таълим олиш имкониятлари доимий назоратда. Хусусан, Россия мактабларида жорий этилган янги тест тизимининг уларнинг иш мобиллигига таъсири кўриб чиқилмоқда.
Пенсия таъминотида асосий вазифа — давлатлар ўртасида электрон ҳамкорликни йўлга қўйиш. Бу пенсия тайинлаш муддатини қисқартиради. ЕОИИ Битими асосида 2024 йилда пенсия олувчилар сони 13 854 кишига етди.
Анжуманда ЕИК Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш департаменти директори Ернар Бакенов ҳамда Меҳнат миграцияси ва ижтимоий ҳимоя департаменти директори Алтинай Омурбекова иштирок этди.
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ янги лойиҳаларига инвестициялар 23 млрд долларга етди — UNCTAD маърузаси
7 Октябр, 17:28
