Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251007/eeu-investitsiya-23-milliard-unctad-maruza-52524432.html
ЕОИИ янги лойиҳаларига инвестициялар 23 млрд долларга етди — UNCTAD маърузаси
ЕОИИ янги лойиҳаларига инвестициялар 23 млрд долларга етди — UNCTAD маърузаси
Sputnik Ўзбекистон
UNCTAD ЕОИИ мамлакатлари учун жаҳон инвестиция маърузасини тақдим этди. Минтақада 2024 йилда 23 млрд доллар сармоя киритилгани қайд этилди.
2025-10-07T17:28+0500
2025-10-07T17:28+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
бмт
инвестиция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. БМТнинг UNCTAD ташкилотининг Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари учун Жаҳон инвестициялари тўғрисидаги асосий маърузасининг тақдимоти бўлиб ўтди. Тадбир UNCTAD Котибияти ва Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлиги томонидан ташкил этилди. Энг катта фаоллик транспорт, қайта тикланадиган энергетика, биотехнология ва минералларни қазиб олиш соҳаларида кузатилмоқда.Иштирокчилар капитал учун рақобат кучайиб бораётган шароитда қўшма ечимлар ишлаб чиқиш учун маърузанинг муҳимлигини таъкидлашди.Маълумот учун: БМТ Котибияти таркибидаги ҳукуматлараро ташкилот бўлиб, у жаҳон савдосида ривожланаётган мамлакатлар манфаатларини ҳимоя қилади. Асосий мақсади ривожланишнинг барча жабҳалари - савдо, ёрдам, транспорт, молия ва технологияга оид сиёсатни ишлаб чиқишдан иборат.
https://sputniknews.uz/20250815/eoii-mamlakatlari-yaim-51259664.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_ab565311c839c0e2acbe250dc504f959.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
unctad, еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, инвестициялар, бмт, россия иқтисодий ривожланиш вазирлиги, хитой сармоялари, яқин шарқ, транспорт, энергетика, биотехнология, минераллар, жаҳон инвестиция маърузаси, еик, е.бакенов, глобал иқтисод, сармоя бозори
unctad, еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, инвестициялар, бмт, россия иқтисодий ривожланиш вазирлиги, хитой сармоялари, яқин шарқ, транспорт, энергетика, биотехнология, минераллар, жаҳон инвестиция маърузаси, еик, е.бакенов, глобал иқтисод, сармоя бозори

ЕОИИ янги лойиҳаларига инвестициялар 23 млрд долларга етди — UNCTAD маърузаси

17:28 07.10.2025
© Посольство России в Армении Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2025
© Посольство России в Армении
Oбуна бўлиш
Таъкидланишича, минтақада Хитой ва Яқин Шарқ мамлакатларининг сармоявий фаоллиги ошиб бормоқда. Энг катта фаоллик транспорт, энергетика, биотехнология ва минераллар соҳаларида кузатилмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. БМТнинг UNCTAD ташкилотининг Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари учун Жаҳон инвестициялари тўғрисидаги асосий маърузасининг тақдимоти бўлиб ўтди.
Тадбир UNCTAD Котибияти ва Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлиги томонидан ташкил этилди.

UNCTAD инвестиция тадқиқотлари бўлими раҳбари Ричард Болвийннинг сўзларига кўра, глобал оқимларнинг қайта тақсимланиши шароитида минтақада Хитой ва Яқин Шарқ мамлакатлари тобора катта роль ўйнамоқда: 2024 йилда ЕОИИдаги янги лойиҳаларга киритилган инвестициялар қарийб 23 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.

Энг катта фаоллик транспорт, қайта тикланадиган энергетика, биотехнология ва минералларни қазиб олиш соҳаларида кузатилмоқда.
Иштирокчилар капитал учун рақобат кучайиб бораётган шароитда қўшма ечимлар ишлаб чиқиш учун маърузанинг муҳимлигини таъкидлашди.

ЕИК Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш департаменти директори Ернар Бакенов таъкидлаганидек, ЕОИИ қулай инвестиция муҳитини шакллантирди, UNCTAD билан ҳамкорлик эса Иттифоққа глобал таҳдидларга самаралироқ жавоб бериш ва минтақанинг жаҳон инвестиция бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш имконини беради.

Маълумот учун: БМТ Котибияти таркибидаги ҳукуматлараро ташкилот бўлиб, у жаҳон савдосида ривожланаётган мамлакатлар манфаатларини ҳимоя қилади. Асосий мақсади ривожланишнинг барча жабҳалари - савдо, ёрдам, транспорт, молия ва технологияга оид сиёсатни ишлаб чиқишдан иборат.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.08.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ мамлакатлари ЯИМ 4,4 фоизга ўсди – Мишустин
15 Август, 13:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0