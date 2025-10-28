Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251028/saidov-elchilar-ishonch-yorliqlarqildi-53035465.html
Саидов бир қатор янги тайинланган хорижий элчилардан ишонч ёрлиқларини қабул қилди
Саидов бир қатор янги тайинланган хорижий элчилардан ишонч ёрлиқларини қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бахтиёр Саидов Сербия, Япония ва Доминикан Республикасининг янги тайинланган элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилди. Учрашувларда сиёсий, иқтисодий ва маданий соҳалардаги ҳамкорликни ривожлантириш муҳокама қилинди.
2025-10-28T15:50+0500
2025-10-28T15:50+0500
ўзбекистон
дипломатик муносабатлар
дипломатлар
сербия
япония
доминикана
сиёсат
бахтиёр саидов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53034952_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_6e49f4fca862f942fa52f0779ae3d8b5.jpg
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов мамлакатда ўз фаолиятини бошлаётган қатор давлатларнинг элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Сербиянинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Момчило Бабич билан учрашув чоғида сиёсий, иқтисодий, маданий ва бошқа соҳалардаги дўстлик ва ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга икки томонлама тайёрлик билдирилди.Шунингдек, вазир Япониянинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Кенжи Хиратанинг ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Суҳбатда икки ва кўп томонлама ҳамкорлик кун тартибининг ўзаро манфаатли ташаббуслар ва лойиҳалар билан кенгайиб бораётгани қайд этилди.Бахтиёр Саидов Доминикан Республикасининг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Алехандро Ариас Сарсуэла билан ҳам учрашди. Унда узоқ масофага қарамай, барча соҳаларда икки томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш масалалари муҳокама этилди.
https://sputniknews.uz/20250917/russia-elchi-ishonch-yorliq-nusxa-52028223.html
ўзбекистон
сербия
япония
доминикана
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53034952_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_f431ea0b713125aaa3d40e5dce62cec4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон тив, бахтиёр саидов, ишонч ёрлиқлари, янги элчилар, сербия элчиси, япония элчиси, доминикан республикаси, икки томонлама ҳамкорлик, дипломатик муносабатлар
ўзбекистон тив, бахтиёр саидов, ишонч ёрлиқлари, янги элчилар, сербия элчиси, япония элчиси, доминикан республикаси, икки томонлама ҳамкорлик, дипломатик муносабатлар

Саидов бир қатор янги тайинланган хорижий элчилардан ишонч ёрлиқларини қабул қилди

15:50 28.10.2025
© пресс-служба МИДБахтиёр Саидов принял верительные грамоты от ряда вновь назначенных послов
Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты от ряда вновь назначенных послов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.10.2025
© пресс-служба МИД
Oбуна бўлиш
Ташқи ишлар вазири Сербия, Япония ва Доминикан Республикасининг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилди
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов мамлакатда ўз фаолиятини бошлаётган қатор давлатларнинг элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Сербиянинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Момчило Бабич билан учрашув чоғида сиёсий, иқтисодий, маданий ва бошқа соҳалардаги дўстлик ва ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга икки томонлама тайёрлик билдирилди.
© пресс-служба МИДБахтиёр Саидов принял верительные грамоты от ряда вновь назначенных послов
Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты от ряда вновь назначенных послов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.10.2025
Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты от ряда вновь назначенных послов
© пресс-служба МИД
Шунингдек, вазир Япониянинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Кенжи Хиратанинг ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Суҳбатда икки ва кўп томонлама ҳамкорлик кун тартибининг ўзаро манфаатли ташаббуслар ва лойиҳалар билан кенгайиб бораётгани қайд этилди.
© пресс-служба МИДБахтиёр Саидов принял верительные грамоты от ряда вновь назначенных послов
Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты от ряда вновь назначенных послов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.10.2025
Бахтиёр Саидов принял верительные грамоты от ряда вновь назначенных послов
© пресс-служба МИД
Бахтиёр Саидов Доминикан Республикасининг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Алехандро Ариас Сарсуэла билан ҳам учрашди. Унда узоқ масофага қарамай, барча соҳаларда икки томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш масалалари муҳокама этилди.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот от вновь назначенного посла России Алексея Ерхова. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2025
Россиянинг янги элчиси ТИВ раҳбарига ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди
17 Сентябр, 17:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0