Мактабгача таълим мутахассислари учун Герцен университети билан ҳамкорликда курс бошланди
Ўзбекистонда Герцен университети билан ҳамкорликда “Миттивой” лойиҳаси доирасида мактабгача таълим мутахассислари учун янги курс бошланди.
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. А.И. Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети билан ҳамкорликда амалга оширилаётган “Миттивой” лойиҳаси доирасида янги ўқув курсига старт берилди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Курс машғулотларини А.И. Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети профессор-ўқитувчилари олиб бормоқда. Унда республика бўйича давлат мактабгача таълим ташкилотларининг 100 нафар директор ўринбосарлари иштирок этмоқда.
