Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251028/mutaxassislari-gertsen-universitet-kurs-53022128.html
Мактабгача таълим мутахассислари учун Герцен университети билан ҳамкорликда курс бошланди
Мактабгача таълим мутахассислари учун Герцен университети билан ҳамкорликда курс бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда Герцен университети билан ҳамкорликда “Миттивой” лойиҳаси доирасида мактабгача таълим мутахассислари учун янги курс бошланди.
2025-10-28T10:05+0500
2025-10-28T10:05+0500
ўзбекистон
жамият
россия
а.и.герцен номидаги россия давлат педагогика университети (рдпу)
мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги
мактабгача таълим
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53021960_0:212:1280:932_1920x0_80_0_0_9d3ea798d3b4b6ccb6c00a2e30ab09bf.jpg
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. А.И. Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети билан ҳамкорликда амалга оширилаётган “Миттивой” лойиҳаси доирасида янги ўқув курсига старт берилди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Курс машғулотларини А.И. Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети профессор-ўқитувчилари олиб бормоқда. Унда республика бўйича давлат мактабгача таълим ташкилотларининг 100 нафар директор ўринбосарлари иштирок этмоқда.
https://sputniknews.uz/20251026/bogcha-tulov-52881843.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53021960_0:5:1280:965_1920x0_80_0_0_d1d4dba3226efe8958561ed4490dd786.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миттивой лойиҳаси, герцен университети, мактабгача таълим, ўзбекистон, ўқув курси, когнитив ривожланиш, математик тушунчалар, малака ошириш
миттивой лойиҳаси, герцен университети, мактабгача таълим, ўзбекистон, ўқув курси, когнитив ривожланиш, математик тушунчалар, малака ошириш

Мактабгача таълим мутахассислари учун Герцен университети билан ҳамкорликда курс бошланди

10:05 28.10.2025
© Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигиВ рамках проекта "Миттивой" стартовал новый учебный курс
В рамках проекта Миттивой стартовал новый учебный курс - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.10.2025
© Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда Герцен университети билан ҳамкорликда “Миттивой” лойиҳаси доирасида мактабгача таълим мутахассислари учун янги курс бошланди
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. А.И. Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети билан ҳамкорликда амалга оширилаётган “Миттивой” лойиҳаси доирасида янги ўқув курсига старт берилди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Мазкур курс “Мактабгача таълимнинг соғлом ривожланиш муҳитида когнитив салоҳиятни ривожлантириш ҳамда математик тушунчаларни шакллантириш усуллари ва технологиялари” мавзусида ўтказилмоқда.
Курс машғулотларини А.И. Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети профессор-ўқитувчилари олиб бормоқда.
Унда республика бўйича давлат мактабгача таълим ташкилотларининг 100 нафар директор ўринбосарлари иштирок этмоқда.
Детский сад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.10.2025
Нодавлат боғчалардаги муҳтож оила фарзандларининг тўлови қисман қоплаб берилади
26 Октябр, 11:10
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0