Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251026/bogcha-tulov-52881843.html
Нодавлат боғчалардаги муҳтож оила фарзандларининг тўлови қисман қоплаб берилади
Нодавлат боғчалардаги муҳтож оила фарзандларининг тўлови қисман қоплаб берилади
Sputnik Ўзбекистон
Тўловнинг бир қисми қоплаб бериладиган оила болалари рўйхати ахборот тизими орқали автоматик равишда шакллантирилади. Бунда оилавий МТТга компенсация тегишли ҳудудда 9 соатлик иш режимидаги умумий типдаги давлат мактабгача таълим ташкилотлари учун белгиланган ота-оналар тўловининг 40 фоизи миқдорида ажратилади.
2025-10-26T11:10+0500
2025-10-26T11:10+0500
ўзбекистон
боғчалар
тўлов
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1303/89/13038986_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fce3570e80c7f2a807abca9691477a3.jpg
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Ўзбекистонда “Камбағал оилалар реестри”га киритилган оилаларнинг фарзандлари учун нодавлат боғчаларида ота-оналар тўловининг бир қисмини Давлат бюджетидан қоплаб берилади. Бу ҳақда Адлия вазирлиги хабар қилди.Қайд этилишича, тўловнинг бир қисми қоплаб бериладиган оила болалари рўйхати ахборот тизими орқали автоматик равишда шакллантирилади.Бунда оилавий МТТга компенсация тегишли ҳудудда 9 соатлик иш режимидаги умумий типдаги давлат мактабгача таълим ташкилотлари учун белгиланган ота-оналар тўловининг 40 фоизи миқдорида ажратилади.Пуллар боғчага ҳақиқатда қатнаётган эҳтиёжманд оила фарзандлари сонидан келиб чиқиб, МТТ учун белгиланган ўринларнинг 15 фоизидан кўп бўлмаган қисмига ажратилади.
https://sputniknews.uz/20251002/kambagal-oila-imtiyoz-kredit-52407073.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1303/89/13038986_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17d0dd0ae23144a7eedd3027db95c727.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
нодавлат боғчалар тўлов давлат камбағал оилалар
нодавлат боғчалар тўлов давлат камбағал оилалар

Нодавлат боғчалардаги муҳтож оила фарзандларининг тўлови қисман қоплаб берилади

11:10 26.10.2025
© Sputnik / Рамиз БахтияровДетский сад
Детский сад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.10.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Энди "Камбағал оилалар реестри"даги оилаларнинг фарзандлари оилавий боғчаларга борса, ота-оналар тўловининг 40% қисми давлат ҳисобидан қопланади.
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Ўзбекистонда “Камбағал оилалар реестри”га киритилган оилаларнинг фарзандлари учун нодавлат боғчаларида ота-оналар тўловининг бир қисмини Давлат бюджетидан қоплаб берилади. Бу ҳақда Адлия вазирлиги хабар қилди.
Қайд этилишича, тўловнинг бир қисми қоплаб бериладиган оила болалари рўйхати ахборот тизими орқали автоматик равишда шакллантирилади.
Бунда оилавий МТТга компенсация тегишли ҳудудда 9 соатлик иш режимидаги умумий типдаги давлат мактабгача таълим ташкилотлари учун белгиланган ота-оналар тўловининг 40 фоизи миқдорида ажратилади.
Пуллар боғчага ҳақиқатда қатнаётган эҳтиёжманд оила фарзандлари сонидан келиб чиқиб, МТТ учун белгиланган ўринларнинг 15 фоизидан кўп бўлмаган қисмига ажратилади.
Сум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2025
Камбағал оилаларга тадбиркорлик учун 5 йилгача имтиёзли кредит берилади — янги қонун
2 Октябр, 16:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0