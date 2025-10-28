Марказий банк раисига янги ўринбосарлар тайинланди

https://sputniknews.uz/20251028/markaziy-bank-rais-yangi-oribosarlar-53042071.html
Нодирбек Ачилов — Марказий банк раисининг ўринбосари этиб тайинланди. Ачилов бунга қадар Монетар операциялар департаментига раҳбарлик қилган. Санжар Носиров — Марказий банк раисининг ўринбосари этиб тайинланди. Бунгача Носиров Кредит ташкилотлари фаолиятини тартибга солиш методологияси департаменти раҳбари лавозимида ишлаган. Нусратулла Фазилов — Марказий банк раисининг ўринбосари лавозимига тайинланди. Фазилов илгари Банкларни пруденциал назорати департаментига раҳбарлик қилган.
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Ўзбекистон Марказий банкида янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда банк матбуот хизмати хабар берди.Нодирбек Ачилов Марказий банк раисининг ўринбосари этиб тайинланди. Ачилов бунга қадар Монетар операциялар департаментига раҳбарлик қилган.Санжар Носиров Марказий банк раисининг ўринбосари этиб тайинланди. Бунгача Носиров Кредит ташкилотлари фаолиятини тартибга солиш методологияси департаменти раҳбари лавозимида ишлаган.Нусратулла Фазилов ҳам Марказий банк раисининг ўринбосари бўлди. Фазилов илгари Банкларни пруденциал назорати департаментига раҳбарлик қилган.
17:17 28.10.2025 (янгиланди: 17:22 28.10.2025)
Марказий банк раисига уч нафар янги ўринбосар тайинланди.
ТОШКЕНТ, 28 окт – Sputnik.
Ўзбекистон Марказий банкида янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда банк матбуот хизмати хабар берди.
Нодирбек Ачилов Марказий банк раисининг ўринбосари этиб тайинланди. Ачилов бунга қадар Монетар операциялар департаментига раҳбарлик қилган.
Санжар Носиров Марказий банк раисининг ўринбосари этиб тайинланди. Бунгача Носиров Кредит ташкилотлари фаолиятини тартибга солиш методологияси департаменти раҳбари лавозимида ишлаган.
Нусратулла Фазилов ҳам Марказий банк раисининг ўринбосари бўлди. Фазилов илгари Банкларни пруденциал назорати департаментига раҳбарлик қилган.