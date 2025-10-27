https://sputniknews.uz/20251027/tashkent-ekologiya-reja-53002803.html
Тошкент экологияси: газ тозалаш ускуналари, ҳаво мониторинги, кўмирдан воз кечиш режаси
Тошкент экологияси: газ тозалаш ускуналари, ҳаво мониторинги, кўмирдан воз кечиш режаси
Тошкент шаҳри ва вилоятида ҳаво ифлосланишини камайтиришга қаратилган қарор лойиҳаси Вазирлар Маҳкамасига тақдим этилди. Саноат ва иссиқхоналарда янги экологик талаблар белгиланди.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида ҳаво ифлосланишининг олдини олишга қаратилган қарор лойиҳаси ишлаб чиқилди. Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлигининг маълум қилишича, тегишли ҳужжат Вазирлар Маҳкамасига тақдим этилган.Ҳужжатда қуйидаги чора-тадбирлар режалаштирилган:Айтилишича, ушбу чора-тадбирлар Тошкент шаҳри ва вилояти аҳолиси учун қулайроқ экологик шароит яратишга хизмат қилади.
Лойиҳа ҳудуддаги энг долзарб экологик муаммолардан бири — саноат корхоналари ва иссиқхона хўжаликларидан келиб чиқадиган ифлословчи моддалар чиқариш даражасининг юқорилигини ҳал этишга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида ҳаво ифлосланишининг олдини олишга қаратилган қарор лойиҳаси ишлаб чиқилди.
Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлигининг маълум қилишича
, тегишли ҳужжат Вазирлар Маҳкамасига тақдим этилган.
Ҳужжатда қуйидаги чора-тадбирлар режалаштирилган:
ҳудуддаги саноат корхоналари ва иссиқхоналарда чанг ва газ тозалаш ускуналарини ўрнатиш;
иссиқхоналарда мавжуд қозонларни, уларнинг амалдаги талабларга жавоб бермаслигини ҳисобга олиб, замонавий энергия самарадор ва экологик тоза тизимлар билан алмаштириш;
иссиқхона ва саноат объектларини кўмирни ишлатмасдан бошқа альтернатив энергия манбаларига ўтказиш;
корхоналарга ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, ташламаларни тозалаш тизимларини, маҳаллий тозалаш иншоотларини, автоматик ҳаво мониторинги станцияларини ўрнатиш учун молиявий рағбатлар тақдим этиш, шу жумладан, грант механизмлари ёрдамида.
Айтилишича, ушбу чора-тадбирлар Тошкент шаҳри ва вилояти аҳолиси учун қулайроқ экологик шароит яратишга хизмат қилади.