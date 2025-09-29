Экологияда муҳим қадам: Тошкентда 400 мингта дарахт электрон базага киритилди

https://sputniknews.uz/20250929/ekologiya-tashkent-daraxtlar-elektron-baza-52334406.html
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. "Дарахтлар реестри" лойиҳаси доирасида Тошкент шаҳридаги 400 мингдан ортиқ дарахт green.tashkent.uz онлайн платформаси электрон маълумотлар базасига киритилди. Бу ҳақда Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Дарахтлар рақамлаштирилгандан сўнг нави, ҳолати, ёши ва бошқа хусусиятлари бўйича дендролог мутахассислар томонидан текширилади. Лойиҳа "Замин" халқаро жамоат фонди томонидан Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимлиги билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Лойиҳа мақсади дарахтларни хатловдан ўтказиб, электрон маълумотлар базасини яратишдан иборат.Шунингдек, у шаҳарсозлик, экишни режалаштириш ва кўчатларни парваришлаш, яшил ҳудудларни муҳофаза қилиш ҳамда тиклаш устидан жамоатчилик назорати учун самарали восита бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik
. "Дарахтлар реестри" лойиҳаси доирасида Тошкент шаҳридаги 400 мингдан ортиқ дарахт green.tashkent.uz
онлайн платформаси электрон маълумотлар базасига киритилди. Бу ҳақда Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Дарахтлар рақамлаштирилгандан сўнг нави, ҳолати, ёши ва бошқа хусусиятлари бўйича дендролог мутахассислар томонидан текширилади.
Лойиҳа "Замин" халқаро жамоат фонди томонидан Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимлиги билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.
Лойиҳа мақсади дарахтларни хатловдан ўтказиб, электрон маълумотлар базасини яратишдан иборат.
Хабарда таъкидланишича, яшил майдонларнинг рақамли харитаси шаҳар аҳолиси турмуш тарзини яхшилаш ва Тошкентнинг табиий муҳитини сақлаб қолишга хизмат қилади.
Шунингдек, у шаҳарсозлик, экишни режалаштириш ва кўчатларни парваришлаш, яшил ҳудудларни муҳофаза қилиш ҳамда тиклаш устидан жамоатчилик назорати учун самарали восита бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.