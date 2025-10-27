https://sputniknews.uz/20251027/nyt-putin-burevestnik-raketasi-53011634.html
NYT: Путин "Буревестник" ракетаси баёноти билан Ғарбга сигнал йўллади
NYT: Путин “Буревестник” ракетаси баёноти билан Ғарбга сигнал йўллади
Sputnik Ўзбекистон
Россия ядровий ўқ-дори ташишга қодир ўзининг “Буревестник” ядровий ракетасини муваффақиятли синовдан ўтказди, ва уни жойлаштиришга тайёрланмоқда, дея маълум қилди президент Владимир Путин. Бу Ғарбга кескин сигнал бўлди
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин “Буревестник” ракетаси синовлари муваффақиятли якунлангани тўғрисидаги баёнот билан Ғарбга сиграл йўллади, дея ёзади “New York Times” (NYT) газетаси.Мақола қуролнинг хусусиятларига, хусусан, унинг бошқа ракеталарга қараганда, узоқроқ уча олиш қобилиятига эътибор қаратилган.
Россия етакчиси “Буревестник”ни эҳтимолий қўллаш имкониятларини белгилаш ва уни жойлаштириш учун инфратузилма ҳозирлашни буюрган.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik.
. Россия президенти Владимир Путин “Буревестник” ракетаси синовлари муваффақиятли якунлангани тўғрисидаги баёнот билан Ғарбга сиграл йўллади, дея ёзади
“New York Times” (NYT) газетаси.
“Россия ядровий ўқ-дори ташишга қодир ўзининг “Буревестник” ядровий ракетасини муваффақиятли синовдан ўтказди, ва уни жойлаштиришга тайёрланмоқда, дея маълум қилди президент Владимир Путин. Бу Ғарбга кескин сигнал бўлди”, - дейилган хабарда.
Мақола қуролнинг хусусиятларига, хусусан, унинг бошқа ракеталарга қараганда, узоқроқ уча олиш қобилиятига эътибор қаратилган.