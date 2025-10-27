Ўзбекистон
NYT: Путин "Буревестник" ракетаси баёноти билан Ғарбга сигнал йўллади
NYT: Путин “Буревестник” ракетаси баёноти билан Ғарбга сигнал йўллади
Россия ядровий ўқ-дори ташишга қодир ўзининг “Буревестник” ядровий ракетасини муваффақиятли синовдан ўтказди, ва уни жойлаштиришга тайёрланмоқда, дея маълум қилди президент Владимир Путин. Бу Ғарбга кескин сигнал бўлди
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин “Буревестник” ракетаси синовлари муваффақиятли якунлангани тўғрисидаги баёнот билан Ғарбга сиграл йўллади, дея ёзади “New York Times” (NYT) газетаси.Мақола қуролнинг хусусиятларига, хусусан, унинг бошқа ракеталарга қараганда, узоқроқ уча олиш қобилиятига эътибор қаратилган.
https://sputniknews.uz/20251026/putin-burevestnik-52987699.html
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2025
© Министерство обороны РФ
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия етакчиси “Буревестник”ни эҳтимолий қўллаш имкониятларини белгилаш ва уни жойлаштириш учун инфратузилма ҳозирлашни буюрган.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин “Буревестник” ракетаси синовлари муваффақиятли якунлангани тўғрисидаги баёнот билан Ғарбга сиграл йўллади, дея ёзади “New York Times” (NYT) газетаси.
“Россия ядровий ўқ-дори ташишга қодир ўзининг “Буревестник” ядровий ракетасини муваффақиятли синовдан ўтказди, ва уни жойлаштиришга тайёрланмоқда, дея маълум қилди президент Владимир Путин. Бу Ғарбга кескин сигнал бўлди”, - дейилган хабарда.
Мақола қуролнинг хусусиятларига, хусусан, унинг бошқа ракеталарга қараганда, узоқроқ уча олиш қобилиятига эътибор қаратилган.
Путин: "Буревестник" ракеталари синовлари якунланди
Кеча, 12:57
Путин: “Буревестник” ракеталари синовлари якунланди
Кеча, 12:57
