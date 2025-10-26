https://sputniknews.uz/20251026/putin-burevestnik-52987699.html
Путин: “Буревестник” ракеталари синовлари якунланди
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. “Буревестник” масофаси чегараланмаган қанотли ракета синовлари якунланди. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.Маълум қилинишича, ракетанинг синовлари бўйича асосий вазифалар якунланган.Россия Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов Путинга 21 октябрь куни бўлиб ўтган синовлар вақтида “Буревестник” 14 минг километр масофани босиб ўтганини маълум қилди ва бу охирги чегара эмас. Унинг сўзларига кўра, “Буревестник” ракетага қарши мудофаа тизимларини айланиб ўтиш имкониятини кўрсатган.Путин бу ракетани жанговар навбатчиликка жойлаштириш учун катта ишлар олдинда эканини қайд этди. Унинг хусусиятлари қўллашнинг муваффақиятли эканини тасдиқлаган. Шунингдек, бу ядровий қуролни қайси тоифага киритишни аниқлаш керак.Россия етакчиси “Буревестник”ни эҳтимолий қўллаш имкониятларини белгилаш ва уни жойлаштириш учун инфратузилма ҳозирлашни буюрди.Путин Россиянинг ядровий қалқони ўзининг ишончлигини тасдиқлагани ва Россия ядровий кучлари дунёдаги энг юқори даража турганини таъкидлади.
