Путин Россиянинг янги қуроли пайдо бўлишини эълон қилди
Путин Россиянинг янги қуроли пайдо бўлишини эълон қилди
Россия тез орада унинг янги қуроли пайдо бўлганини ҳақида эълон қилиши мумкин, синовлар муваффақиятли ўтмоқда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.
2025-10-10T18:39+0500
2025-10-10T18:39+0500
дунё янгиликлари
дунёда
россия
қурол
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0a/52621192_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_9938e894c8cab73e0aff293bc4920327.jpg
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Россия тез орада унинг янги қуроли пайдо бўлганини ҳақида эълон қилиши мумкин, синовлар муваффақиятли ўтмоқда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.Путиннинг таъкидлашича, янги қурол қитъларарларга нисбатан денгизда ва ҳавода “жуда юқори даражада”.
https://sputniknews.uz/20241122/putinning-yadroviy-ogohlantirishi--oreshnik-nimalarga-qodir-46770384.html
18:39 10.10.2025
Россия раҳбарининг айтишича, қуролнинг синовлар муваффақиятли ўтмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Россия тез орада унинг янги қуроли пайдо бўлганини ҳақида эълон қилиши мумкин, синовлар муваффақиятли ўтмоқда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.
“Ўйлайманки, биз бир пайтлар эълон қилган янги қурол ҳақида тез орада маълум қилишимиз имкониятида бўлади. У пайдо бўлмоқда, синовлари ўтказиляпти. Улар муваффақиятли ўтказилмоқда”, - деди Россия раҳбари Душанбедаги матбуот анжумани чоғида.
Путиннинг таъкидлашича, янги қурол қитъларарларга нисбатан денгизда ва ҳавода “жуда юқори даражада”.
Тактическая ракета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2024
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путиннинг ядровий огоҳлантириши — "Орешник" нималарга қодир?
22 Ноябр 2024, 21:23
