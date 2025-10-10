https://sputniknews.uz/20251010/putin-rossiyan-yangi-qurol-52621111.html
Путин Россиянинг янги қуроли пайдо бўлишини эълон қилди
Путин Россиянинг янги қуроли пайдо бўлишини эълон қилди
Россия тез орада унинг янги қуроли пайдо бўлганини ҳақида эълон қилиши мумкин, синовлар муваффақиятли ўтмоқда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Россия тез орада унинг янги қуроли пайдо бўлганини ҳақида эълон қилиши мумкин, синовлар муваффақиятли ўтмоқда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.Путиннинг таъкидлашича, янги қурол қитъларарларга нисбатан денгизда ва ҳавода “жуда юқори даражада”.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Россия тез орада унинг янги қуроли пайдо бўлганини ҳақида эълон қилиши мумкин, синовлар муваффақиятли ўтмоқда. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди.
“Ўйлайманки, биз бир пайтлар эълон қилган янги қурол ҳақида тез орада маълум қилишимиз имкониятида бўлади. У пайдо бўлмоқда, синовлари ўтказиляпти. Улар муваффақиятли ўтказилмоқда”, - деди Россия раҳбари Душанбедаги матбуот анжумани чоғида.
Путиннинг таъкидлашича, янги қурол қитъларарларга нисбатан денгизда ва ҳавода “жуда юқори даражада”.