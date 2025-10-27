https://sputniknews.uz/20251027/bolalar-infeksiya-53011476.html
Болалар орасида "ғайриодатий" инфекция тарқалаётгани ҳақидаги хабар рад этилди
Соғлиқни сақлаш вазирлигига кўра, кузги грипп ва ЎРВИ ҳаво совиши билан кузатилувчи оддий мавсумий ҳолат бўлиб, эпидемиологик вазият барқарор.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги ижтимоий тармоқларда болалар орасида ич кетиш ва қайт қилиш каби симптомлар билан кечаётган инфекция тарқалаётгани ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди.Маълум қилинишича, куз-қиш ойларида ҳаво-томчи йўли орқали юқадиган ўткир респиратор вирусли инфекциялар авж олиши табиий бўлиб, бу йил мавсум одатдагидан бироз кеч — октябрь охирида бошланган. Бу ҳолатда ҳеч қандай ғайриодатий жиҳат кузатилмаган.Вирусли инфекциялар турли кўринишда кечиши мумкин: баъзида фақат респиратор белгилари, баъзан ошқозон-ичак бузилиши билан намоён бўлади. Бу вирус штаммлари ўзгариб туруши билан боғлиқ.Айни пайтда тиббиёт муассасаларида ЎРВИ (грипп)ни даволаш учун зарур дори воситалари ва ўрин-жойлар етарли. Эпидемиологик вазият мунтазам мониторинг қилиб борилмоқда, соҳада махсус штаб фаолият юритмоқда.
ўзбекистон
15:19 27.10.2025 (янгиланди: 15:28 27.10.2025)
Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълум қилишича, кузги грипп ва ЎРВИ оддий мавсумий ҳолат бўлиб, буни COVID-19 билан боғлашга асос йўқ.
ТОШКЕНТ, 27 окт – Sputnik.
Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги ижтимоий тармоқларда болалар орасида ич кетиш ва қайт қилиш каби симптомлар билан кечаётган инфекция тарқалаётгани ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Маълум қилинишича, куз-қиш ойларида ҳаво-томчи йўли орқали юқадиган ўткир респиратор вирусли инфекциялар авж олиши табиий бўлиб, бу йил мавсум одатдагидан бироз кеч — октябрь охирида бошланган. Бу ҳолатда ҳеч қандай ғайриодатий жиҳат кузатилмаган.
Вирусли инфекциялар турли кўринишда кечиши мумкин: баъзида фақат респиратор белгилари, баъзан ошқозон-ичак бузилиши билан намоён бўлади. Бу вирус штаммлари ўзгариб туруши билан боғлиқ.
Вазирликнинг таъкидлашича, мавсумий респиратор инфекцияларни коронавирус мутацияси билан боғлаш нотўғри. Ҳозирги кунда COVID-19 эпидемиологик вазияти барқарор ва у оддий респиратор инфекция шаклида кечмоқда.
Айни пайтда тиббиёт муассасаларида ЎРВИ (грипп)ни даволаш учун зарур дори воситалари ва ўрин-жойлар етарли. Эпидемиологик вазият мунтазам мониторинг қилиб борилмоқда, соҳада махсус штаб фаолият юритмоқда.