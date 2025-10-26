https://sputniknews.uz/20251026/voyaga-etmagan-javobgarlik-52983265.html
Ўзбекистонда вояга етмаганлар учун жиноий жавобгарлик либераллаштирилди
Ўзбекистонда вояга етмаганлар учун жиноий жавобгарлик либераллаштирилди
Sputnik Ўзбекистон
Жиноят кодексига янги ўзгартиришларга кўра, вояга етмаган шахслар жазони ўтаб бўлганидан сўнг судланмаган ҳисобланади. Шунингдек, озодликни чеклаш ва маҳрум қилиш жазоларининг энг кам муддати 6 ойдан 1 ойгача қисқартирилди. Қонун болалар жиноий жавобгарлигини либераллаштиришга хизмат қилиши керак.
2025-10-26T10:17+0500
2025-10-26T10:17+0500
2025-10-26T10:17+0500
жамият
ўзбекистон
жиноий жавобгарлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48162729_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_6d0b5871f57485d217c99af98795abab.png
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Ўзбекистонда вояга етмаган шахслар учун жиноий жавобгарлик либераллаштирилди. Янги қонун билан Жиноят кодексига қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди.Бундан ўта оғир жиноятлар ёки содир этган жинояти учун тайинланган жазони ўтаб бўлганидан кейин ўн саккиз ёшга тўлгунига қадар қасддан янги жиноят содир этиш ҳоллари мустасно этиб белгиланди.Шунингдек, вояга етмаганларга нисбатан озодликни чеклашнинг ҳамда озодликдан маҳрум қилишнинг энг кам муддати олти ойдан бир ойгача қисқартирилди.Статистик рақамларга кўра, Ўзбекистонда 2023 йилда 1 911 нафар, 2024 йилда 2214 нафар вояга етмаган шахс жиноий жавобгарликка тортилган ва судланган. Ўтган йилда ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар 1 238 та, унча оғир бўлмаган жиноятлар сони эса 855 тани ташкил қилган.Сенаторлар бу қонун вояга етмаганларга нисбатан жиноий жавобгарликни янада либераллаштиришга хизмат қилиши ва ўн саккиз ёшга тўлгунига қадар содир этган жинояти учун жазони ўтаб бўлган шахсга ҳаётини судланганлик тамғасидан холи тарзда давом эттириши учун шароит яратишини таъкидлашганди.
https://sputniknews.uz/20231019/rossiya-voyaga-etmagan-fuqaro-ozbekiston-40116311.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48162729_38:0:763:544_1920x0_80_0_0_27e3b08413eb20fbe481fbef2723e2a7.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
вояга етмаган шахслар жиноий жавогарлик янги қонун
вояга етмаган шахслар жиноий жавогарлик янги қонун
Ўзбекистонда вояга етмаганлар учун жиноий жавобгарлик либераллаштирилди
Озодликни чеклаш ва маҳрум қилиш жазоларининг энг кам муддати 6 ойдан 1 ойгача қисқартирилди.
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik.
Ўзбекистонда вояга етмаган шахслар учун жиноий жавобгарлик либераллаштирилди. Янги қонун билан Жиноят кодексига қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди.
Кодексга киритилган ўзгартириш қўшимчаларга кўра, 18 ёшга тўлгунига қадар содир этган жинояти учун тайинланган жазони ўтаб бўлган шахс судланмаган ҳисобланиши белгиланди.
Бундан ўта оғир жиноятлар ёки содир этган жинояти учун тайинланган жазони ўтаб бўлганидан кейин ўн саккиз ёшга тўлгунига қадар қасддан янги жиноят содир этиш ҳоллари мустасно этиб белгиланди.
Шунингдек, вояга етмаганларга нисбатан озодликни чеклашнинг ҳамда озодликдан маҳрум қилишнинг энг кам муддати олти ойдан бир ойгача қисқартирилди.
Статистик рақамларга кўра, Ўзбекистонда 2023 йилда 1 911 нафар, 2024 йилда 2214 нафар вояга етмаган шахс жиноий жавобгарликка тортилган ва судланган. Ўтган йилда ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар 1 238 та, унча оғир бўлмаган жиноятлар сони эса 855 тани ташкил қилган.
Сенаторлар бу қонун вояга етмаганларга нисбатан жиноий жавобгарликни янада либераллаштиришга хизмат қилиши ва ўн саккиз ёшга тўлгунига қадар содир этган жинояти учун жазони ўтаб бўлган шахсга ҳаётини судланганлик тамғасидан холи тарзда давом эттириши учун шароит яратишини таъкидлашганди.