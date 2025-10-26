https://sputniknews.uz/20251026/ukraina-mojaro-52990586.html
Украина можаросини бир тунда ҳал этиб бўлмайди – Песков
26.10.2025
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Украина можароси унинг асосий дастлабки сабаблари билан мураккаб, уни бир тунда ҳал этиб бўлмайди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков “Россия 1 телеканалига” берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, АҚШ президенти Дональд Трампнинг барча кескин инқирозларни, жумладан, Украина атрофидаги можарони ҳал этишга бўлган самимий истаги фақат ижобий ҳиссиётларни келтириб чиқаради. Буни Россия раҳбари Владимир Путин ҳам бир неча марта таъкидлаган.“Бироқ баъзида бундай ҳаддан ташқари шошма-шошарлик, албатта, воқелик билан кескин фарқ қилади, шу боис Украинадаги каби можаро ўзининг асосий дастлабки сабаблари билан шунчалик мураккабки, уни бир тунда ҳал қилиб бўлмайди”, - деди Кремль вакили.
