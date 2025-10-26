Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Украина можаросини бир тунда ҳал этиб бўлмайди – Песков
Россия президенти матбуот котибининг таъкидлашича, Украина можароси каби вазиятда шошқалоқликка йўл қўйиб бўлмайди. 26.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Украина можароси унинг асосий дастлабки сабаблари билан мураккаб, уни бир тунда ҳал этиб бўлмайди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков “Россия 1 телеканалига” берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, АҚШ президенти Дональд Трампнинг барча кескин инқирозларни, жумладан, Украина атрофидаги можарони ҳал этишга бўлган самимий истаги фақат ижобий ҳиссиётларни келтириб чиқаради. Буни Россия раҳбари Владимир Путин ҳам бир неча марта таъкидлаган.“Бироқ баъзида бундай ҳаддан ташқари шошма-шошарлик, албатта, воқелик билан кескин фарқ қилади, шу боис Украинадаги каби можаро ўзининг асосий дастлабки сабаблари билан шунчалик мураккабки, уни бир тунда ҳал қилиб бўлмайди”, - деди Кремль вакили.
россия, дунё янгиликлари, дунёда, дмитрий песков, украина
Украина можаросини бир тунда ҳал этиб бўлмайди – Песков

17:38 26.10.2025
Россия президенти матбуот котибининг таъкидлашича, Украина можароси каби вазиятда шошқалоқликка йўл қўйиб бўлмайди.
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Украина можароси унинг асосий дастлабки сабаблари билан мураккаб, уни бир тунда ҳал этиб бўлмайди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков “Россия 1 телеканалига” берган интервьюсида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, АҚШ президенти Дональд Трампнинг барча кескин инқирозларни, жумладан, Украина атрофидаги можарони ҳал этишга бўлган самимий истаги фақат ижобий ҳиссиётларни келтириб чиқаради. Буни Россия раҳбари Владимир Путин ҳам бир неча марта таъкидлаган.
“Бироқ баъзида бундай ҳаддан ташқари шошма-шошарлик, албатта, воқелик билан кескин фарқ қилади, шу боис Украинадаги каби можаро ўзининг асосий дастлабки сабаблари билан шунчалик мураккабки, уни бир тунда ҳал қилиб бўлмайди”, - деди Кремль вакили.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Махсус ҳарбий операция барча мақсадларга эришгунча давом эттирилади – Песков
16 Октябр, 18:25
16 Октябр, 18:25
