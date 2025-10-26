https://sputniknews.uz/20251026/sputnik-ozarbayjon-evgeniy-belousov-52983080.html
Sputnik Озарбайжон бош муҳаррири Евгений Белоусов Москвага етиб келди
Sputnik Озарбайжон бош муҳаррири Евгений Белоусов Москвага етиб келди
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Озарбайжон бош муҳаррири Евгений Белоусов Бокуда озод қилингандан кейин Москвага учиб келди. Бу ҳақда унинг ўзи РИА Новостига маълум қилди.
2025-10-26T09:29+0500
2025-10-26T09:29+0500
2025-10-26T09:31+0500
sputnik
озарбайжон
журналист
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1a/52982452_0:10:1200:685_1920x0_80_0_0_48fcf2abc71b794d00b48fb9ef7cfad0.jpg
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Sputnik Озарбайжон бош муҳаррири Евгений Белоусов Бокуда озод қилингандан кейин Москвага учиб келди. Бу ҳақда унинг ўзи РИА Новостига маълум қилди.Аввалроқ бош муҳаррир Бокудан учиб келаётгани ҳақида Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова маълум қилганди.Эслатамиз, 20 октябрь куни Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавих ҳам Бокуда ҳибсдан озод бўлгандан кейин Москвага етиб келган эди.
https://sputniknews.uz/20251020/sputnik-ozarbayjon-rahbari-ozod-52832501.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1a/52982452_25:0:1092:800_1920x0_80_0_0_9665d706629653b18515863edb15640e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnik озарбайжон бош муҳаррири евгений белоусов озод
sputnik озарбайжон бош муҳаррири евгений белоусов озод
Sputnik Озарбайжон бош муҳаррири Евгений Белоусов Москвага етиб келди
09:29 26.10.2025 (янгиланди: 09:31 26.10.2025)
Аввалроқ Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова журналист Бокудан Москвага йўл олганини маълум қилганди.
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik.
Sputnik Озарбайжон бош муҳаррири Евгений Белоусов Бокуда озод қилингандан кейин Москвага учиб келди. Бу ҳақда унинг ўзи РИА Новостига маълум қилди.
“Дипломатларимиз ва Бокудаги элчихонамизга ёрдам ва қўллов учун ташаккур. Ўзимни яхши ҳис қиляпман, уйга қайтганимдан хурсандман”, - деди Белоусов.
Аввалроқ бош муҳаррир Бокудан учиб келаётгани ҳақида Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова маълум қилганди.
Эслатамиз, 20 октябрь куни Sputnik Озарбайжон таҳририяти раҳбари Игорь Картавих ҳам Бокуда ҳибсдан озод бўлгандан кейин Москвага етиб келган эди.