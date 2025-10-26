https://sputniknews.uz/20251026/erkin-kurashchi-poyonov-52988462.html
Эркин курашчи Поёнов жаҳон чемпионатида бронза медални қўлга киритди
Эркин курашчи Поёнов жаҳон чемпионатида бронза медални қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик спортчи -92 кг вазн тоифасидаги беллашув финалида украиналик рақиби устидан зафар қучди. 26.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-26T14:34+0500
2025-10-26T14:34+0500
2025-10-26T14:34+0500
спорт
спорт курашлари
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1a/52988072_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_7380bc44bef291689ef9cfd81b453212.jpg
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Сербияда ўтаётган спорт курашлари бўйича U23 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон яна бир медални қўлга киритди.Миллий олимпия қўмитаси хабарига кўра, эркин курашчи Шерзод Поёнов бронза медалига сазовор бўлди.Поёнов -92 кг вазн тоифасидаги беллашув финалида украиналик рақиби устидан зафар қучди.Сербиянинг Нови-Сад шаҳрида спорт курашлари бўйича жаҳон чемпионати 27 октябрга қадар давом этади.
https://sputniknews.uz/20251023/uzbekistan-kurashchi-kumush-bronza-52928544.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1a/52988072_37:0:748:533_1920x0_80_0_0_fd1f348108f85c3182477c43e905e37a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, спорт курашлари , ўзбекистон
спорт, спорт курашлари , ўзбекистон
Эркин курашчи Поёнов жаҳон чемпионатида бронза медални қўлга киритди
Ўзбекистонлик спортчи -92 кг вазн тоифасидаги беллашув финалида украиналик рақиби устидан зафар қучди.
ТОШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Сербияда ўтаётган спорт курашлари бўйича U23 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон яна бир медални қўлга киритди.
Миллий олимпия қўмитаси хабарига
кўра, эркин курашчи Шерзод Поёнов бронза медалига сазовор бўлди.
Поёнов -92 кг вазн тоифасидаги беллашув финалида украиналик рақиби устидан зафар қучди.
Сербиянинг Нови-Сад шаҳрида спорт курашлари бўйича жаҳон чемпионати 27 октябрга қадар давом этади.