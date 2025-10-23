Жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик курашчилар кумуш ва бронза медал олди

https://sputniknews.uz/20251023/uzbekistan-kurashchi-kumush-bronza-52928544.html
Сербиядаги U23 жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик курашчилар Аброр Атабаев ва Ҳожиакбар Қўчқоров кумуш ва бронза медалларини қўлга киритди.
ўзбекистон
спорт
миллий олимпия қўмитаси
кураш
кумуш медал
бронза медал
жаҳон чемпионати
сербия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/17/52925755_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_583a0d593d93651e46bfb8a6d420e67d.jpg
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Сербияда ўтказилаётган спорт курашлари бўйича U23 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси дастлабки медалларини қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизати хабар берди.-72 кг вазн тоифасида иштирок этган Аброр Атабаев финал йўлида Хитой, нейтрал мақомда курашган Россия, Грузия ва Қозоғистон вакилларини мағлубиятга учратишга эришди. Бироқ ҳал қилувчи босқичда эронлик рақибига имкониятни бой берди ва дунё биринчилигини иккинчи ўринда якунлади. -55 кгда курашган Ҳожиакбар Қўчқоров эса чорак финалда озарбайжонлик рақибига имкониятни бой бергач, ўтиш босқичида Хитой, бронза медали учун баҳсда эса Эрон вакилини мағлубиятга учратди.
ўзбекистон
сербия
Янгиликлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/17/52925755_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e52cf87936057b9bf0449bd213f38f69.jpg
u23 жаҳон чемпионати, сербия, ўзбекистон терма жамоаси, аброр атабаев, ҳожиакбар қўчқоров, юнон-рум кураши, спорт, кураш, медаллар, моқ, ўзбекистон спортчилари, жахон чемпионати, узбекистон
Ўзбекистонга дастлабки медалларни Аброр Атабаев кумуш ва Ҳожиакбар Қўчқоровлар олиб келди
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik.
Сербияда ўтказилаётган спорт курашлари бўйича U23 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси дастлабки медалларини қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизати хабар берди.
.
Юнон-рум курашчиси Аброр Атабаев мусобақанинг кумуш медали, Ҳожиакбар Қўчқоров эса бронза медалига сазовор бўлдилар.
-72 кг вазн тоифасида иштирок этган Аброр Атабаев финал йўлида Хитой, нейтрал мақомда курашган Россия, Грузия ва Қозоғистон вакилларини мағлубиятга учратишга эришди. Бироқ ҳал қилувчи босқичда эронлик рақибига имкониятни бой берди ва дунё биринчилигини иккинчи ўринда якунлади.
-55 кгда курашган Ҳожиакбар Қўчқоров эса чорак финалда озарбайжонлик рақибига имкониятни бой бергач, ўтиш босқичида Хитой, бронза медали учун баҳсда эса Эрон вакилини мағлубиятга учратди.