https://sputniknews.uz/20251020/uzbekistan-kurashchilar-osiyo-oyinlar-oltin-52829367.html
Ўзбекистон курашчилари Осиё ёшлар ўйинларида 2 та олтин медални қўлга киритишди
2025-10-20T09:12+0500
2025-10-20T10:01+0500
спорт
баҳрайн
кураш
олтин медаль
чемпион
чемпионат
мусобақа
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Баҳрайн-2025 III Осиё ёшлар ўйинларини муваффақиятли бошлади — кураш дастурида иштирок этаётган Отабек Йўлдошбоев (-65 кг) ва Дурдона Турсунова (-70 кг) олтин медалларни қўлга киритишди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.Турсунова финалда Қирғиз Республикаси, Йўлдошбоев эса Эрон вакилини ишончли ҳисобларда мағлуб этди.Эслатиб ўтамиз, III Осиё ёшлар ўйинлари 2025 йил 20 октябрдан 2 ноябргача Баҳрайнда бўлиб ўтмоқда ва унда Осиёнинг 40 тадан ортиқ мамлакати спортчилари 20 тадан зиёд йўналиш бўйича беллашмоқда.
баҳрайн
09:12 20.10.2025 (янгиланди: 10:01 20.10.2025)
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Баҳрайн-2025 III Осиё ёшлар ўйинларини муваффақиятли бошлади — кураш дастурида иштирок этаётган Отабек Йўлдошбоев (-65 кг) ва Дурдона Турсунова (-70 кг) олтин медалларни қўлга киритишди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.
Турсунова финалда Қирғиз Республикаси, Йўлдошбоев эса Эрон вакилини ишончли ҳисобларда мағлуб этди.
Эслатиб ўтамиз, III Осиё ёшлар ўйинлари 2025 йил 20 октябрдан 2 ноябргача Баҳрайнда бўлиб ўтмоқда ва унда Осиёнинг 40 тадан ортиқ мамлакати спортчилари 20 тадан зиёд йўналиш бўйича беллашмоқда.
