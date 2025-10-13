Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251013/uzbekistan-yakkakurash-jahon-ikki-orin-52668634.html
Ўзбекистон миллий яккакураш бўйича Бутунжаҳон ўйинларида иккинчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон миллий яккакураш бўйича Бутунжаҳон ўйинларида иккинчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Чувашиянинг Новочебоксарск шаҳрида миллий яккакураш турлари бўйича II Жаҳон ўйинлари якунланди. Жамоавий ҳисобда Россия биринчи, Ўзбекистон иккинчи, Қирғизистон учинчи ўринни эгаллади.
2025-10-13T16:45+0500
2025-10-13T16:45+0500
спорт
россия
мма
қирғизистон
кураш
спорт курашлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0d/52666854_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_006afb4d58501eb7fbbd8faf6303c07f.jpg
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Россиянинг Чувашия Республикаси Новочебоксарск шаҳрида ўтказилган миллий яккакураш турлари бўйича II Бутунжаҳон ўйинларида Ўзбекистон иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Чуваш Республикаси раҳбари маъмурияти матбуот хизмати хабар берди.5–12 октябрь кунлари давом этган ушбу мусобақаларда 4,5 мингдан ортиқ спортчи медаллар учун баҳс олиб борди. Умумий иштирокчилар сони — спортчилар, мураббийлар, ҳакамлар ва жамоа вакилларини қўшиб ҳисоблаганда — қарийб 6 минг нафарни ташкил этди.Ўйинларда дунё бўйлаб 39 та мамлакатдан келган спортчилар 17 та яккакураш тури бўйича беллашдилар. Улар қаторида ММА (аралаш жанг санъати), муайтай, кикбоксинг, айкидо, белбоғли кураш, кендо, киокушин, “учкур” (казак бокси), кёреш, қирғиз курош, кураш, спортнинг замонавий қиличбозлик йўналиши, спорт пичоғи отиш, шахбокс ва бошқалар бор.
https://sputniknews.uz/20251009/uzbekistan-cis-oyinlar-52564785.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0d/52666854_47:0:1470:1067_1920x0_80_0_0_5fe9d95522f8f1fd55ff2a357bcf3b8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон спортчилари, миллий яккакураш, жаҳон ўйинлари, новочебоксарск, чувашия, россия, қирғизистон, медаль, спорт, жамоавий ҳисоб, ii жаҳон ўйинлари, кураш, мма, муайтай, айкидо, киокушин, узбекистон спортчилар, киргизистон
ўзбекистон спортчилари, миллий яккакураш, жаҳон ўйинлари, новочебоксарск, чувашия, россия, қирғизистон, медаль, спорт, жамоавий ҳисоб, ii жаҳон ўйинлари, кураш, мма, муайтай, айкидо, киокушин, узбекистон спортчилар, киргизистон

Ўзбекистон миллий яккакураш бўйича Бутунжаҳон ўйинларида иккинчи ўринни эгаллади

16:45 13.10.2025
© © Фото : пресс-служба правительства ЧувашииII Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии
II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2025
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
Oбуна бўлиш
Миллий яккакураш бўйича II Бутунжаҳон ўйинларида Ўзбекистон спортчилари иккинчи ўринни олди. Мусобақалар ММА, муайтай, айкидо, кураш ва бошқа турлар бўйича ўтказилди
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Россиянинг Чувашия Республикаси Новочебоксарск шаҳрида ўтказилган миллий яккакураш турлари бўйича II Бутунжаҳон ўйинларида Ўзбекистон иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Чуваш Республикаси раҳбари маъмурияти матбуот хизмати хабар берди.
5–12 октябрь кунлари давом этган ушбу мусобақаларда 4,5 мингдан ортиқ спортчи медаллар учун баҳс олиб борди. Умумий иштирокчилар сони — спортчилар, мураббийлар, ҳакамлар ва жамоа вакилларини қўшиб ҳисоблаганда — қарийб 6 минг нафарни ташкил этди.
Жамоавий ҳисобда биринчи ўринни Россия, иккинчи ўринни Ўзбекистон, учинчи ўринни эса Қирғизистон жамоаси эгаллади.
Ўйинларда дунё бўйлаб 39 та мамлакатдан келган спортчилар 17 та яккакураш тури бўйича беллашдилар. Улар қаторида ММА (аралаш жанг санъати), муайтай, кикбоксинг, айкидо, белбоғли кураш, кендо, киокушин, “учкур” (казак бокси), кёреш, қирғиз курош, кураш, спортнинг замонавий қиличбозлик йўналиши, спорт пичоғи отиш, шахбокс ва бошқалар бор.
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии - Sputnik Ўзбекистон
1/5
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии - Sputnik Ўзбекистон
2/5
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии - Sputnik Ўзбекистон
3/5
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии - Sputnik Ўзбекистон
4/5
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
II Всемирные игры по национальным единоборствам в Чувашии - Sputnik Ўзбекистон
5/5
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
1/5
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
2/5
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
3/5
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
4/5
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
5/5
© © Фото : пресс-служба правительства Чувашии
Церемония закрытия III Игр стран СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.10.2025
Ўзбекистон спортчилари III МДҲ ўйинларида тўртинчи ўринни эгаллади
9 Октябр, 11:23
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0