Туркия полицияси йирик партия наркотикларни қўлга олди - видео
Туркия полицияси йирик партия наркотикларни қўлга олди - видео
Sputnik Ўзбекистон
Туркия полицияси муомаладан катта миқдордаги синтетик гиёҳванд моддалар ва уларнинг хом-ашёни мусодара қилди. 25.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-25T16:57+0500
2025-10-25T16:57+0500
2025-10-25T16:58+0500
туркия
наркотик моддалар
наркотик
полиция
видео
ТОШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Туркия ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари муомаладан катта миқдордаги наркотик моддаларни мусодара қилди. Бу ҳақда мамлакат ички ишлар вазири Али Ерликая маълум қилди.Бундан ташқари, полиция 14 тонна бонсаи ишлаб чиқариш учун ишлатилиши режалаштирилган 142 килограмм гиёҳванд моддалар хомашёсини, шунингдек, 203 килограммдан кимёвий қўшимчаларни топди, дея аниқлик киритди турк агентлиги раҳбари.Ерликая ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Буюкчекмесе, Фатиҳ, Багжилар, Султонгази ва Бейликдüзü туманларида уюштирилган амалиёт чоғида 10 нафар гумондорнинг қўлга олинганини маълум қилди.
туркия
Янгиликлар
uz_UZ
Турецкие правоохранители изъяли более 1 млн наркотических таблеток и почти 400 кг метамфетамина в ходе операций в Стамбуле
"В рамках операций в Стамбуле нами изъято 381 килограмм метамфетамина, 1 миллион 85 тысяч таблеток наркотиков, 142 килограмма сырья, из которого можно было произвести до 14 тонн бонсая, а также 203,5 килограмма химических добавок", - написал он в X.
2025-10-25T16:57+0500
true
PT1M12S
Туркия полицияси йирик партия наркотикларни қўлга олди - видео
16:57 25.10.2025 (янгиланди: 16:58 25.10.2025)
Туркия полицияси муомаладан катта миқдордаги синтетик гиёҳванд моддалар ва уларнинг хом-ашёни мусодара қилди.
ТОШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Туркия ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари муомаладан катта миқдордаги наркотик моддаларни мусодара қилди. Бу ҳақда мамлакат ички ишлар вазири Али Ерликая маълум қилди.
Истанбулда тақиқланган моддалар етказиб беришни тўхтатиш бўйича операция ўтказилди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари 1 миллиондан ортиқ наркотик таблетка ва 400 килограммга яқин метамфетаминни мусодара қилди.
Бундан ташқари, полиция 14 тонна бонсаи ишлаб чиқариш учун ишлатилиши режалаштирилган 142 килограмм гиёҳванд моддалар хомашёсини, шунингдек, 203 килограммдан кимёвий қўшимчаларни топди, дея аниқлик киритди турк агентлиги раҳбари.
Ерликая ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Буюкчекмесе, Фатиҳ, Багжилар, Султонгази ва Бейликдüзü туманларида уюштирилган амалиёт чоғида 10 нафар гумондорнинг қўлга олинганини маълум қилди.