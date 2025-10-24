https://sputniknews.uz/20251024/talim-bolalar-kattalar-imkoniyat-52943688.html
Қўшимча таълим: болалар ва катталар учун янги имкониятлар яратилади
Қўшимча таълим: болалар ва катталар учун янги имкониятлар яратилади
Sputnik Ўзбекистон
Янги қонунга кўра, болалар ва катталар учун қўшимча таълим имкониятлари кенгайтилади ҳамда турли йўналишларда таълим олиш шароити яратилади
2025-10-24T12:23+0500
2025-10-24T12:23+0500
2025-10-24T12:23+0500
ўзбекистон
янги қонун
жамият
таълим
болалар
ёшлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1210/20/12102014_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_ba3079e929338cdacf310de46789abeb.jpg
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Ўзбекистонда болалар ва катталарнинг қўшимча таълим олиши учун қулай шарт-шароитлар яратилади. Бу ҳақда қабул қилинган қонун билан тегишли ҳужжатларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди.Ҳужжатга кўра, қўшимча таълим қуйидаги турларни ўз ичига олади: Бунда давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, шунингдек тижорат ташкилотлари маданий-эстетик, илмий, техникавий, спорт ва бошқа йўналишларда болалар учун қўшимча таълим ташкилотларини ташкил этиши мумкин.Катта ёшдагилар учун қўшимча таълим уларнинг таълимга бўлган эҳтиёжларини қаноатлантириш, қўшимча билим ва кўникмаларни эгаллашига кўмаклашиш учун ташкил этилади.
https://sputniknews.uz/20251009/xorij-til-oqish-xarajat-qoplanish-52572983.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1210/20/12102014_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_fd358f7f0cb9ee7dfa021ee2978b301f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қўшимча таълим, болалар таълими, катталар таълими, янги қонун, таълим ислоҳоти, малака ошириш, ўзбекистон таълим тизими, таълим имкониятлари, узлуксиз таълим, давлат қонуни, ўзбекистон, узбекистон
қўшимча таълим, болалар таълими, катталар таълими, янги қонун, таълим ислоҳоти, малака ошириш, ўзбекистон таълим тизими, таълим имкониятлари, узлуксиз таълим, давлат қонуни, ўзбекистон, узбекистон
Қўшимча таълим: болалар ва катталар учун янги имкониятлар яратилади
Янги қонунга мувофиқ, болалар ва катталар учун қўшимча таълим имкониятлари кенгайтилиб, турли йўналишларда таълим олиш шароити яратилади.
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik
. Ўзбекистонда болалар ва катталарнинг қўшимча таълим олиши учун қулай шарт-шароитлар яратилади. Бу ҳақда қабул қилинган қонун билан тегишли ҳужжатларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди
.
Ҳужжатга кўра, қўшимча таълим қуйидаги турларни ўз ичига олади:
болалар учун қўшимча таълимни;
катта ёшдагилар учун қўшимча таълимни.
Болалар учун қўшимча таълим узлуксиз таълим беришнинг таркибий қисми сифатида уларнинг истеъдоди ва қобилиятини ривожлантириш, маънавий эҳтиёжларини қаноатлантириш мақсадида амалга оширилади.
Бунда давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари, шунингдек тижорат ташкилотлари маданий-эстетик, илмий, техникавий, спорт ва бошқа йўналишларда болалар учун қўшимча таълим ташкилотларини ташкил этиши мумкин.
Катта ёшдагилар учун қўшимча таълим уларнинг таълимга бўлган эҳтиёжларини қаноатлантириш, қўшимча билим ва кўникмаларни эгаллашига кўмаклашиш учун ташкил этилади.