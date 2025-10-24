Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги Дроновка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда “Жануб” қўшинлари гуруҳи қўмондони Александр Санчик Россия мудофаа вазири Андрей Белоусовга маълумот берди.
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги Дроновка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда “Жануб” қўшинлари гуруҳи қўмондони Александр Санчик Россия мудофаа вазири Андрей Белоусовга маълумот берди.Белоусов гуруҳ бўлинмаларидан бирининг бошқарув илғор пункти ишини текширган ва штаб зобитларининг вазият ҳақидаги ҳисоботларини тинглаган.
Аҳоли пункти “Жануб” қўшинлари гуруҳи ҳарбийлариниг саъй-ҳаракатлари билан озод қилинган.
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги Дроновка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда “Жануб” қўшинлари гуруҳи қўмондони Александр Санчик Россия мудофаа вазири Андрей Белоусовга маълумот берди.

“Россия мудофаа вазири ҳарбийларни табриклади ва Дроновка аҳоли пунктини озод қилишда кўрсатилган жасорат учун миннатдорлик билдирди”, - дейилади Россия вазирлиги хабарида.

Белоусов гуруҳ бўлинмаларидан бирининг бошқарув илғор пункти ишини текширган ва штаб зобитларининг вазият ҳақидаги ҳисоботларини тинглаган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
