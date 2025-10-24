https://sputniknews.uz/20251024/putin-bayonotlar-52942901.html
Санкциялар, Трамп билан учрашув, “Tomahawk” ракетасига жавоб: Путиннинг асосий баёнотлари
Россия президенти Владимир Путин АҚШнинг мамлакатга қарши янги санкцияларига муносабат билдирди, америкалик ҳамкасби Дональд Трамп билан учрашуви қолдирилгани борасида фикр билдирди ва “Tomahawk” ракеталари билан Россия ҳудудига эҳтимолий зарба берилган тақдирда “эсанкиратиб қўядиган” жавоб ҳақида огоҳлантирди.
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин АҚШнинг мамлакатга қарши янги санкцияларига муносабат билдирди, америкалик ҳамкасби Дональд Трамп билан учрашуви қолдирилгани борасида фикр билдирди ва “Tomahawk” ракеталари билан Россия ҳудудига эҳтимолий зарба берилган тақдирда “эсанкиратиб қўядиган” жавоб ҳақида огоҳлантирди.Асосий баёнотларЭслатамиз, АҚШ Молия вазирлиги Россиянинг "Роснефть" ва "Лукойл" компанияларига нисбатан санкциялар киритди. Бунга “Москванинг Украинадаги можарони ҳал этиш истаги йўқлиги” сабаб деб изоҳ берилди.Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова АҚШнинг янги санкциялари самарасиз экани ва Россияда Ғарб санкцияларига қарши барқарор иммунитет шаклланганини маълум қилди.
Путиннинг сўзларига кўра, Россияга қарши янги сакнциялар мамлакатнинг иқтисодий вазиятига унчалик таъсир қилмайди.
Ҳойнаҳой, гап учрашувни кўчириш ҳақида боряпти, деди Путин Трампнинг саммит бекор қилингани ҳақидаги баёнотига муносабат билдираётиб.
Россияга қарши янги сакнциялар мамлакатнинг иқтисодий вазиятига унчалик таъсир қилмайди. Россия энергетикаси ўзини ишончли ҳис қилмоқда, гарчи муайян йўқотишлар бўлса-да.
АҚШ санкциялари – Россияга босим ўтказишга уриниш. Киевга “Tomahawk” ракеталарини етказиб бериш имконияти ҳақидаги суҳбатлар – можарони авж олдиришга уриниш.
“Tomahawk” ракеталари билан Россия ҳудудлари бўйлаб зарба берилган тақдирда Россиянинг жавоби “жиддий бўлади, агар эсанкиратиб қўядиган демаса”.
Россиянинг дунё энергетика мувозанатига қўшаётган ҳиссаси сезиларли. Путин янги санкциялар дунё энергетика бозорига таъсир қилмаслигига умид билдирди.
Россия ва АҚШнинг ҳармкорлик учун кўплаб йўналишлари бор, агар мамлакатлар босимдан жиддий мулоқот истиқболига ўтса. Россия ҳамиша мулоқотни давом эттиришни қўллаб-қувватлаган.
Эслатамиз, АҚШ Молия вазирлиги Россиянинг "Роснефть" ва "Лукойл" компанияларига нисбатан санкциялар киритди.
Бунга “Москванинг Украинадаги можарони ҳал этиш истаги йўқлиги” сабаб деб изоҳ берилди.
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова АҚШнинг янги санкциялари самарасиз экани ва Россияда Ғарб санкцияларига қарши барқарор иммунитет шаклланганини маълум қилди.