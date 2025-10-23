Трамп Путин билан Будапештдаги учрашувни бекор қилди
Украина Россияга чуқур зарба бериш учун Америка эмас, балки Европа ракеталаридан фойдаланади.
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Будапештда Владимир Путин билан режалаштирилган учрашувини бекор қилганини маълум қилди.
"Бу нотўғри туюлди, мен хоҳлаган мақсадга эриша олмаслигимизни ҳис қилдим", деди Трамп НАТО бош котиби Марк Рутте билан учрашувда.
Шу билан бирга, АҚШ президенти келажакда россиялик ҳамкасби билан учрашишни режалаштираётганини қўшимча қилди.
Трампнинг бошқа баёнотлари:
Россияга қарши янги санкциялар албатта ўз самарасини беради.
"Йиғилиш олдидан АҚШ молия вазирлиги "Роснефт", "Лукойл" ва уларнинг 34 та шўба корхоналарига нисбатан санкциялар эълон қилди. Бунга "Москванинг Украинадаги можарони ҳал этиш истаги йўқлиги" сабаб деб изоҳ берилди.
"Бу ҳайратланарли санкциялар, <...> ва биз улар узоқ давом этмайди деб умид қиламиз", деди Оқ уй раҳбари.
Томонлар ҳозирги тўқнашув чизиғи бўйлаб ўз позицияларини мустаҳкамлаши ва ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишлари керак.
Россия гўёки бутун Украина устидан назоратни ўрнатишни истайди, лекин ён беришга тайёр.
Жо Байден маъмурияти даврида Вашингтон аҳмоқона тарзда Киевга 350 миллиард доллар қурол ва пул хайрия қилган.
АҚШ бошқаларга Томаҳавк ракеталаридан фойдаланишни ўргатмайди.
"Бу жуда кучли қурол, жуда аниқ қурол ва эҳтимол шунинг учун ҳам у жуда мураккаб. Уни қўллашни ўрганиш бир йиллик интенсив машғулотларни талаб қилади", - дея қўшимча қилди у.
Айтилишича, Украина Америка ракеталарини эмас, балки Европа ракеталаридан Россияга чуқур зарба бериш учун фойдаланади.
Хитой етакчиси Си Тсзинпин Украинадаги тинчлик жараёнига таъсир қилиши мумкин.
АҚШ Россиянинг "Ҳужумкор қуролларни чеклаш шартномаси" муддатини узайтириш ғоясига қарши эмас.
22 сентябрь куни Путин Москва "Ҳужумкор қуролларни чеклаш шартномаси" муддатини узайтиришга тайёр эканини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, бу фақат Вашингтон ўзаро муносабат билдирса самарали бўлади. Бундай ҳолда, шартнома қоидалари унинг амал қилиш муддати 2026 йил 5 февралда тугаганидан кейин бир йил давомида амалга оширилиши мумкин эди.
Ўтган ҳафта Россия президенти америкалик ҳамкасби Доналд Трамп билан телефон орқали мулоқот қилиб, Украинадаги вазиятни муҳокама қилди. Суҳбатдан сўнг Оқ уй раҳбари Путин билан Будапештда учрашиш режасини маълум қилган эди.