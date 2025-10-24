https://sputniknews.uz/20251024/hokimiyat-binolar-qurilish-52954833.html
Айрим туманларда янги ҳокимият бинолари қурилиб, паст қаватлари бизнес учун берилади
Ҳукумат маҳаллий бошқарув биноларини оптимал жойлаштириш ва уларнинг 1–2 қаватларини бизнес фаолияти учун ижарага беришни белгилади.
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Ўзбекистонда жадал комплекс ривожлантириш учун танлаб олинган туман (шаҳарлар)да маҳаллий бошқарув органлари учун янги маъмурий бинолар қурилади. Бу ҳақда Ҳукумат қарори қабул қилинди.Қарорга кўра: Туман (шаҳар)лар маҳаллий бошқарув органлари учун янги маъмурий биноларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, қурилиш-монтаж ва ободонлаштириш ишларини амалга ошириш доирасида: Бунда янги маъмурий биноларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, қурилиш-монтаж ва ободонлаштириш ишларини 2026 йил 1 декабрга қадар якунлаш белгилаб қўйилди.
ўзбекистон
Янгиликлар
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik
. Ўзбекистонда жадал комплекс ривожлантириш учун танлаб олинган туман (шаҳарлар)да маҳаллий бошқарув органлари учун янги маъмурий бинолар қурилади. Бу ҳақда Ҳукумат қарори қабул қилинди
.
тегишли туман (шаҳарлар)нинг 2025-2026 йилларда жадал комплекс ривожлантириш дастурлари;
бир жойда оптимал жойлаштириладиган туман (шаҳар) маҳаллий бошқарув органлари рўйхати тасдиқланди.
Янги маъмурий бинолар фойдаланишга қабул қилингандан сўнг уларнинг 1 ва 2-қаватлари устувор равишда савдо ва сервис фаолиятини амалга ошириш учун белгиланган тартибда “E-auksion” электрон савдо платформасида электрон онлайн-аукцион савдолари орқали ижарага берилади.
Туман (шаҳар)лар маҳаллий бошқарув органлари учун янги маъмурий биноларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, қурилиш-монтаж ва ободонлаштириш ишларини амалга ошириш доирасида:
-буюртмачилар этиб – Қорақалпоғистон Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари ҳузуридаги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниялари белгиланди;
бош лойиҳа ва бош пудрат ташкилотлари қонунчиликда белгиланган тартибда аниқланади.
Бунда янги маъмурий биноларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, қурилиш-монтаж ва ободонлаштириш ишларини 2026 йил 1 декабрга қадар якунлаш белгилаб қўйилди.