Бу йил Ўзбекистон иқтисоди 7 фоизга ўсиши кутилмоқда — Жамшид Қўчқоров
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. 2025 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотининг ўсиши 7 фоиз, инфляция эса 8 фоиз атрофида бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда бош вазир ўринбосари, иқтисодиёт ва молия вазири Жамшид Қўчқоров маълум қилди, дея хабар берди РИА Новости.Қўчқоровнинг сўзларига кўра, мамлакат иқтисодиёти ташқи таҳдидларга қарамай, юқори ўсиш суръатларини сақлаб қолмоқда.Вазирнинг маълумотича, аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот 2024 йилдаги қарийб 3 минг доллардан 3,5 минг доллардан ошиши кутилмоқда.Шунингдек, Қўчқоров сентябрь ойида инфляция 8 фоизгача секинлашганини қайд этди.Расмий статистикага кўра, 2025 йилнинг январь–июн ойларида Ўзбекистон ЯИМ 7,2 фоизга ўсган, бу ўтган йилнинг шу давридаги 6,4 фоизлик кўрсаткичдан юқори.Марказий банк май ойида иқтисодий ўсиш прогнозини 6,5 фоизгача оширган эди. Бу прогноз сентябрь ойида ҳам ўз кучини сақлаб қолди. 2024 йил якунида эса Ўзбекистон иқтисодиёти 6,5 фоизга, истеъмол нархлари 9,8 фоизга ўсган.
ўзбекистон
Янгиликлар
Бу йил Ўзбекистон иқтисоди 7 фоизга ўсиши кутилмоқда — Жамшид Қўчқоров
ТОШКЕНТ, 23 окт – Sputnik
. 2025 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотининг ўсиши 7 фоиз, инфляция эса 8 фоиз атрофида бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда бош вазир ўринбосари, иқтисодиёт ва молия вазири Жамшид Қўчқоров маълум қилди, дея хабар берди
РИА Новости.
Қўчқоровнинг сўзларига кўра, мамлакат иқтисодиёти ташқи таҳдидларга қарамай, юқори ўсиш суръатларини сақлаб қолмоқда.
“Йил якуни бўйича ўсиш тахминан 7 фоиз атрофида бўлиши кутилмоқда,” — деди у инвестиция конференциясида сўзлаган нутқида.
Вазирнинг маълумотича, аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот 2024 йилдаги қарийб 3 минг доллардан 3,5 минг доллардан ошиши кутилмоқда.
Шунингдек, Қўчқоров сентябрь ойида инфляция 8 фоизгача секинлашганини қайд этди.
“Йил якунларига кўра инфляция шу даражада қолиши мумкин. Келаси йил учун асосий мақсад — уни 7 фоиздан паст даражада ушлаб туриш,” — дея таъкидлади вазир.
Расмий статистикага кўра, 2025 йилнинг январь–июн ойларида Ўзбекистон ЯИМ 7,2 фоизга ўсган, бу ўтган йилнинг шу давридаги 6,4 фоизлик кўрсаткичдан юқори.
Марказий банк май ойида иқтисодий ўсиш прогнозини 6,5 фоизгача оширган эди. Бу прогноз сентябрь ойида ҳам ўз кучини сақлаб қолди. 2024 йил якунида эса Ўзбекистон иқтисодиёти 6,5 фоизга, истеъмол нархлари 9,8 фоизга ўсган.