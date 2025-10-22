https://sputniknews.uz/20251022/zaporoje-dnepropetrovsk-qishloqlar-ozod-52895810.html
Россия ҳарбийлари Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги икки қишлоқни озод қилди
Россия Қуролли кучларининг “Марказ” ва “Шарқ” қўшинлари Украинадаги махсус ҳарбий операция ҳудудидаги Днепропетровск вилоятининг Ивановка ва Запорожье вилоятининг Павловка қишлоқларини озод қилди.
2025-10-22T16:27+0500
2025-10-22T16:27+0500
2025-10-22T16:27+0500
ТОШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Ивановка ва Запорожье вилоятидаги Павловка қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хабарда қайд этилишича, “Шарқ” (Восток) қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Украина армияси мудофааси ичкарисига киришни давом эттириб, Запорожье вилоятининг Павловка аҳоли пунктини ҳам озод қилган.
запорожье вилояти
