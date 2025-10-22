Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251022/zaporoje-dnepropetrovsk-qishloqlar-ozod-52895810.html
Россия ҳарбийлари Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги икки қишлоқни озод қилди
Россия ҳарбийлари Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги икки қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли кучларининг “Марказ” ва “Шарқ” қўшинлари Украинадаги махсус ҳарбий операция ҳудудидаги Днепропетровск вилоятининг Ивановка ва Запорожье вилоятининг Павловка қишлоқларини озод қилди.
2025-10-22T16:27+0500
2025-10-22T16:27+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
россия мудофаа вазирлиги
запорожье вилояти
ҳарбий
армия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/01/44618219_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_06b515f03ff9f09dd527533af5ef0b84.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Ивановка ва Запорожье вилоятидаги Павловка қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хабарда қайд этилишича, “Шарқ” (Восток) қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Украина армияси мудофааси ичкарисига киришни давом эттириб, Запорожье вилоятининг Павловка аҳоли пунктини ҳам озод қилган.
https://sputniknews.uz/20251019/zaporoje-poltavka-dxr-chunishino-52825200.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/01/44618219_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_e1b6b498b3771137c69e5dd557d8ff78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, днепропетровск вилояти, запорожье вилояти, ивановка, павловка, махсус ҳарбий операция, россия мудофаа вазирлиги, марказ қўшинлари, шарқ қўшинлари, озод қилинди, ҳарбий ҳаракатлар, украина фронти, россия армияси, восток, центр, марказ, шары, запороже
россия, украина, днепропетровск вилояти, запорожье вилояти, ивановка, павловка, махсус ҳарбий операция, россия мудофаа вазирлиги, марказ қўшинлари, шарқ қўшинлари, озод қилинди, ҳарбий ҳаракатлар, украина фронти, россия армияси, восток, центр, марказ, шары, запороже

Россия ҳарбийлари Днепропетровск ва Запорожье вилоятларидаги икки қишлоқни озод қилди

16:27 22.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишГуманитарное разминирование Авдеевки отдельной инженерной бригадой ЦВО
Гуманитарное разминирование Авдеевки отдельной инженерной бригадой ЦВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия Қуролли кучларининг "Марказ" ва "Шарқ" қўшинлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги иккита қишлоқни озод қилди.
ТОШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Ивановка ва Запорожье вилоятидаги Павловка қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Марказ қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Днепропетровск вилоятининг Ивановка аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Хабарда қайд этилишича, “Шарқ” (Восток) қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Украина армияси мудофааси ичкарисига киришни давом эттириб, Запорожье вилоятининг Павловка аҳоли пунктини ҳам озод қилган.
Фронтовые дороги СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия армияси Запорожье вилоятидаги Полтавка ва ДХРдаги Чунишинони озод қилди
19 Октябр, 14:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0