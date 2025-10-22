Ўзбекистон
Путин Россия ва Ўзбекистон II ҳудудлар кенгаши иштирокчиларига мурожаат йўллади
Путин Россия ва Ўзбекистон II ҳудудлар кенгаши иштирокчиларига мурожаат йўллади
Владимир Путин Москва вилоятида бўлиб ўтаётган Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари II кенгаши иштирокчиларига мурожаат йўллади. У икки мамлакат муносабатлари стратегик шериклик ва ҳамкорлик руҳида изчил ривожланаётганини таъкидлади.
2025-10-22T14:01+0500
2025-10-22T14:01+0500
ҳамкорлик
владимир путин
президент
форум
иқтисод
сиёсат
ўзбекистон
ўзбекистон - россия
россия
ўзбекистон
владимир путин, россия, ўзбекистон, ҳудудлар кенгаши, москва вилояти, ватанпарварлар боғи, мурожаат, стратегик шериклик, иттифоқчилик, ҳамкорлик, амалий натижалар, форум, денис мантуров, иқтисодий муносабатлар, саноат, транспорт, таълим, маданият, россия–ўзбекистон муносабатлари
владимир путин, россия, ўзбекистон, ҳудудлар кенгаши, москва вилояти, ватанпарварлар боғи, мурожаат, стратегик шериклик, иттифоқчилик, ҳамкорлик, амалий натижалар, форум, денис мантуров, иқтисодий муносабатлар, саноат, транспорт, таълим, маданият, россия–ўзбекистон муносабатлари

Путин Россия ва Ўзбекистон II ҳудудлар кенгаши иштирокчиларига мурожаат йўллади

14:01 22.10.2025
ТОШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Москва вилоятида бўлиб ўтаётган Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгашининг иккинчи мажлиси иштирокчиларига мурожаат йўллади. Бу ҳақда Кремль матбуот хизмати хабар берди.
Мурожаатни Россия Ҳукумати раиси ўринбосари Денис Мантуров форум очилишида ўқиб эшиттирди.
Россия раҳбари ўз мурожаатида Россия ва Ўзбекистон муносабатлари стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида изчил ривожланаётганини таъкидлади. Бу ҳамкорликнинг муҳим йўналишларидан бири ҳудудлар ўртасидаги алоқалар эканини қайд этди.
Путиннинг сўзларига кўра, икки мамлакат ўртасида 40 тадан ортиқ ҳудудлараро келишувлар амал қилмоқда. Улар иқтисодиёт, ижтимоий ва гуманитар соҳалардаги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш, саноат парклари ва технологик марказлар ташкил этиш, кўргазмалар ва тақдимотлар ўтказишга хизмат қилмоқда.

"Ишончим комилки, сизнинг муҳокамаларингиз конструктив ва мазмунли бўлади, илгари сурилаётган ғоя ва ташаббуслар эса Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни мустаҳкамлаш йўлида амалий натижалар беради", - деди ўз мурожаатида Владимир Путин.

Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгаши иккинчи мажлиси 21–22 октябрь кунлари Москва вилоятида бўлиб ўтмоқда. Тадбирда икки мамлакат вилоятлари раҳбарлари, вазирлик ва идоралар вакиллари ҳамда бизнес доиралари иштирок этмоқда.
