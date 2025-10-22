Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251022/moskva-viloyatida-rossiya-va-ozbekiston-hududlarining-ii-kengashi-bolib-otmoqda---translyatsiya-52890368.html
Москва вилоятида Россия ва Ўзбекистон II ҳудудлар кенгаши бўлиб ўтмоқда - жонли эфир
Москва вилоятида Россия ва Ўзбекистон II ҳудудлар кенгаши бўлиб ўтмоқда - жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
Москва вилоятида Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгашининг иккинчи мажлиси бўлиб ўтмоқда. Ҳудудлар кенгаши икки мамлакатнинг минтақалараро ҳамкорлиги масалаларини муҳокама қилиш учун муҳим майдондир.
2025-10-22T13:15+0500
2025-10-22T13:30+0500
ўзбекистон
россия
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/16/52888972_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b911e58ba53b80ae88fbf321d52f3879.jpg
Москва вилоятида Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгашининг иккинчи мажлиси бўлиб ўтмоқда. Ҳудудлар кенгаши икки мамлакатнинг минтақалараро ҳамкорлиги масалаларини муҳокама қилиш учун муҳим майдондир. Ташкилотчилар - Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлиги, Ўзбекистон Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳамда Москва вилояти ҳукумати.Россия делегациясига Россия ҳукумати раисининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров бошчилик қилмоқда. Унинг таркибига 17 та минтақа - Москва вилояти, Бошқирдистон Республикаси, Бурятия Республикаси, Карелия, Чувашия, Архангелск, Астрахань, Иваново, Иркутск, Киров вилоятлари, Красноярск ўлкаси, Новосибирск, Омск, Пенза, Самара, Томск вилоятлари, шунингдек, Ханти-Мансийск автоном округи - Югра раҳбарлари киради. Ўзбекистон делегациясига бош вазир ўринбосари Жамшид Хўжаев бошчилик қилмоқда, унинг таркибига республиканинг барча ҳудудлари раҳбарлари киради. Дастур Россия-Ўзбекистон ҳамкорлигини ривожлантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирларни ўз ичига олади. Форум доирасида қуйидагилар бўлиб ўтади: Россия-Ўзбекистон ва Ўзбекистон-Россия ишбилармонлик кенгашларининг 11-қўшма йиғилиши бўлиб ўтади, унда бизнес шерикликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари кўриб чиқилади.Кенгашнинг ялпи мажлиси:Ҳамкорликнинг асосий йўналишлари, шу жумладан, электрон савдо истиқболлари, саноатга инвестициялар, транспорт ва логистика соҳасида мувофиқлаштириш, энергетика лойиҳаларини амалга ошириш ва агросаноат мажмуидаги ўзаро ҳамкорлик бўйича тематик панель сессиялари ўтказилади.
https://sputniknews.uz/20251022/hududlar-kelishuv-52885415.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/16/52888972_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_280fe53edeb12fdd0f9144ffe1e9861e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия ва ўзбекистон ii ҳудудлар кенгаши
россия ва ўзбекистон ii ҳудудлар кенгаши

Москва вилоятида Россия ва Ўзбекистон II ҳудудлар кенгаши бўлиб ўтмоқда - жонли эфир

13:15 22.10.2025 (янгиланди: 13:30 22.10.2025)
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон делегациясига бош вазир ўринбосари Жамшид Хўжаев бошчилик қилмоқда.
Москва вилоятида Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари кенгашининг иккинчи мажлиси бўлиб ўтмоқда. Ҳудудлар кенгаши икки мамлакатнинг минтақалараро ҳамкорлиги масалаларини муҳокама қилиш учун муҳим майдондир.
Ташкилотчилар - Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлиги, Ўзбекистон Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳамда Москва вилояти ҳукумати.
Россия делегациясига Россия ҳукумати раисининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров бошчилик қилмоқда.
Унинг таркибига 17 та минтақа - Москва вилояти, Бошқирдистон Республикаси, Бурятия Республикаси, Карелия, Чувашия, Архангелск, Астрахань, Иваново, Иркутск, Киров вилоятлари, Красноярск ўлкаси, Новосибирск, Омск, Пенза, Самара, Томск вилоятлари, шунингдек, Ханти-Мансийск автоном округи - Югра раҳбарлари киради.
Ўзбекистон делегациясига бош вазир ўринбосари Жамшид Хўжаев бошчилик қилмоқда, унинг таркибига республиканинг барча ҳудудлари раҳбарлари киради.
Дастур Россия-Ўзбекистон ҳамкорлигини ривожлантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирларни ўз ичига олади.
Форум доирасида қуйидагилар бўлиб ўтади:
Россия-Ўзбекистон ва Ўзбекистон-Россия ишбилармонлик кенгашларининг 11-қўшма йиғилиши бўлиб ўтади, унда бизнес шерикликни кенгайтириш ва ривожлантириш йўллари кўриб чиқилади.
Кенгашнинг ялпи мажлиси:
Ҳамкорликнинг асосий йўналишлари, шу жумладан, электрон савдо истиқболлари, саноатга инвестициялар, транспорт ва логистика соҳасида мувофиқлаштириш, энергетика лойиҳаларини амалга ошириш ва агросаноат мажмуидаги ўзаро ҳамкорлик бўйича тематик панель сессиялари ўтказилади.
Хокимият Наманганской области и правительство Ивановской области подписали соглашение о сотрудничестве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.10.2025
Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари янги савдо ва илмий ҳамкорлик келишувларини тузди
11:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0