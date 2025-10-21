Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251021/tramp-ukraina-52860161.html
Трамп Украина ғалабасига ишонмаслигини маълум қилди
Трамп Украина ғалабасига ишонмаслигини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти Дональд Трамп Россия билан можарода Украинанинг ғалаба қозониш қобилиятига ишонмаслигини маълум қилди.
2025-10-21T12:41+0500
2025-10-21T12:41+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51280635_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b25eb5925f88ea59f02aaf49740a6074.jpg
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия билан можарода Украинанинг ғалаба қозониш қобилиятига ишонмаслигини маълум қилди.Трамп Оқ уйда журналистларнинг Москва билан можарода Киев ғалабасининг имконияти ҳақидаги саволига шундай жавоб берди.Оқ уй раҳбарининг қўшимча қилишича, АҚШ қуролли тўқнашувни ҳал этиш тўғрисида келишувга эришишга ҳаракат қилмоқда.“Агар унга эришилса – бу ажойиб. Агар эришилмаса – кўплаб катта бадал тўлайди”, - деди Трамп.Бироқ Америка етакчиси бундай ҳолатда у айтган оқибатларга кимга тегишли бўлишини очиқламади.
https://sputniknews.uz/20250930/orban-tramp-rossiya-ukraina-52359161.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51280635_65:0:1188:842_1920x0_80_0_0_7051203ffb2e38845dd2bf6ade7f3d61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш президенти дональд трамп россия можаро украина ғалаба
ақш президенти дональд трамп россия можаро украина ғалаба

Трамп Украина ғалабасига ишонмаслигини маълум қилди

12:41 21.10.2025
© РИА НовостиДональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске
Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным на Аляске - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Оқ уй раҳбарининг қўшимча қилишича, АҚШ қуролли тўқнашувни ҳал этиш тўғрисида келишувга эришишга ҳаракат қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия билан можарода Украинанинг ғалаба қозониш қобилиятига ишонмаслигини маълум қилди.

“Улар ҳалиям ютишлари мумкин. Мен бу содир бўлади деб ўйламайман, бироқ мумкин”, - деди АҚШ раҳбари. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.

Трамп Оқ уйда журналистларнинг Москва билан можарода Киев ғалабасининг имконияти ҳақидаги саволига шундай жавоб берди.
Оқ уй раҳбарининг қўшимча қилишича, АҚШ қуролли тўқнашувни ҳал этиш тўғрисида келишувга эришишга ҳаракат қилмоқда.
“Агар унга эришилса – бу ажойиб. Агар эришилмаса – кўплаб катта бадал тўлайди”, - деди Трамп.
Бироқ Америка етакчиси бундай ҳолатда у айтган оқибатларга кимга тегишли бўлишини очиқламади.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня 2023 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Орбан Трампга Россия Украинада ғалаба қозонганини маълум қилди
30 Сентябр, 12:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0