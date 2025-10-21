https://sputniknews.uz/20251021/tramp-ukraina-52860161.html
Трамп Украина ғалабасига ишонмаслигини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти Дональд Трамп Россия билан можарода Украинанинг ғалаба қозониш қобилиятига ишонмаслигини маълум қилди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51280635_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b25eb5925f88ea59f02aaf49740a6074.jpg
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия билан можарода Украинанинг ғалаба қозониш қобилиятига ишонмаслигини маълум қилди.Трамп Оқ уйда журналистларнинг Москва билан можарода Киев ғалабасининг имконияти ҳақидаги саволига шундай жавоб берди.Оқ уй раҳбарининг қўшимча қилишича, АҚШ қуролли тўқнашувни ҳал этиш тўғрисида келишувга эришишга ҳаракат қилмоқда.“Агар унга эришилса – бу ажойиб. Агар эришилмаса – кўплаб катта бадал тўлайди”, - деди Трамп.Бироқ Америка етакчиси бундай ҳолатда у айтган оқибатларга кимга тегишли бўлишини очиқламади.
украина
“Улар ҳалиям ютишлари мумкин. Мен бу содир бўлади деб ўйламайман, бироқ мумкин”, - деди АҚШ раҳбари. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.
Трамп Оқ уйда журналистларнинг Москва билан можарода Киев ғалабасининг имконияти ҳақидаги саволига шундай жавоб берди.
Оқ уй раҳбарининг қўшимча қилишича, АҚШ қуролли тўқнашувни ҳал этиш тўғрисида келишувга эришишга ҳаракат қилмоқда.
“Агар унга эришилса – бу ажойиб. Агар эришилмаса – кўплаб катта бадал тўлайди”, - деди Трамп.
Бироқ Америка етакчиси бундай ҳолатда у айтган оқибатларга кимга тегишли бўлишини очиқламади.