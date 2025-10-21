Россияда ЕОИИ мамлакатлари ҳайдовчилари учун бўлиш чекловлари олиб ташланиши мумкин

https://sputniknews.uz/20251021/rossiya-eoii-haydovchilar-52872773.html
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Россияда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларидан бўлган халқаро юк ҳайдовчилари учун бўлиш чекловлари олиб ташланиши мумкин. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияи (ЕИК) хабар берди.Маълум қилинишича, ЕОИИ мамлакатлари ҳайдовчиларининг бўлиши масаласи диққат марказида.Комиссия вакиллари, ваколатли органлар ва ЕОИИ мамлакатлари бизнес ҳамжамиятидан иборат тезкор штаб ташкил этилган. У халқаро транспорт пайтида миграция жараёнлари билан боғлиқ ҳолатлар тўғрисида маълумот тўплайди ва вазиятни тезроқ ҳал қилиш учун уни Россия давлат идораларига етказади.Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 1 январдан бошлаб визасиз тартибда Россияга келган хорижий фуқаролар учун янги қонун кучга кирди. Россияга киришда ишлаш мақсадини кўрсатмаган хорижликлар мамлакатда бир йилда 90 кундан ошиқ қолмаслиги керак, яъни 90/365 қоидаси киритилган.
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Россияда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларидан бўлган халқаро юк ҳайдовчилари учун бўлиш чекловлари олиб ташланиши мумкин. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияи (ЕИК) хабар берди.
Маълум қилинишича, ЕОИИ мамлакатлари ҳайдовчиларининг бўлиши масаласи диққат марказида.
“Биринчиси – 115-сонли федерал қонунни амалга ошириш доирасида халқаро автомобиль транспортини амалга оширувчи ва маъмурий таъсир чораларига дучор бўлган ЕОИИ мамлакатларидан келган ҳайдовчиларга нисбатан барча чекловларни олиб ташлаш масаласини тезкор ўрганиш. Иккинчиси – муаммонинг тизимли ечими, яъни ушбу ҳайдовчиларга Россияда вақтинча қолиш вақтини тартибга солувчи янги қонун нормаларини татбиқ эмаслик”, - дейилади хабарда.
Комиссия вакиллари, ваколатли органлар ва ЕОИИ мамлакатлари бизнес ҳамжамиятидан иборат тезкор штаб ташкил этилган. У халқаро транспорт пайтида миграция жараёнлари билан боғлиқ ҳолатлар тўғрисида маълумот тўплайди ва вазиятни тезроқ ҳал қилиш учун уни Россия давлат идораларига етказади.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 1 январдан бошлаб визасиз тартибда Россияга келган хорижий фуқаролар учун янги қонун кучга кирди. Россияга киришда ишлаш мақсадини кўрсатмаган хорижликлар мамлакатда бир йилда 90 кундан ошиқ қолмаслиги керак, яъни 90/365 қоидаси киритилган.