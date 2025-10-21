Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251021/rossiya-eoii-haydovchilar-52872773.html
Россияда ЕОИИ мамлакатлари ҳайдовчилари учун бўлиш чекловлари олиб ташланиши мумкин
Россияда ЕОИИ мамлакатлари ҳайдовчилари учун бўлиш чекловлари олиб ташланиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 1 январдан бошлаб визасиз тартибда Россияга келган хорижий фуқаролар учун янги қонун кучга кирди. Россияга киришда ишлаш мақсадини кўрсатмаган хорижликлар мамлакатда бир йилда 90 кундан ошиқ қолмаслиги керак, яъни 90/365 қоидаси киритилган.
2025-10-21T17:24+0500
2025-10-21T17:24+0500
ўзбекистон ва еоии
еик
еоии
россия
ҳайдовчилар
миграция
мигрантлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0b/26086699_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_b8d01deb2ee1db0f81ac08a4c65932f6.jpg
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Россияда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларидан бўлган халқаро юк ҳайдовчилари учун бўлиш чекловлари олиб ташланиши мумкин. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияи (ЕИК) хабар берди.Маълум қилинишича, ЕОИИ мамлакатлари ҳайдовчиларининг бўлиши масаласи диққат марказида.Комиссия вакиллари, ваколатли органлар ва ЕОИИ мамлакатлари бизнес ҳамжамиятидан иборат тезкор штаб ташкил этилган. У халқаро транспорт пайтида миграция жараёнлари билан боғлиқ ҳолатлар тўғрисида маълумот тўплайди ва вазиятни тезроқ ҳал қилиш учун уни Россия давлат идораларига етказади.Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 1 январдан бошлаб визасиз тартибда Россияга келган хорижий фуқаролар учун янги қонун кучга кирди. Россияга киришда ишлаш мақсадини кўрсатмаган хорижликлар мамлакатда бир йилда 90 кундан ошиқ қолмаслиги керак, яъни 90/365 қоидаси киритилган.
https://sputniknews.uz/20251020/rossiya-ozbekistonlik-xalqaro-yuk-tashuvchi-haydovchilar-52841513.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0b/26086699_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_64c985d1d662b2341c0543d01baf9aba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россияда еоии ҳайдовчилар қоида
россияда еоии ҳайдовчилар қоида

Россияда ЕОИИ мамлакатлари ҳайдовчилари учун бўлиш чекловлари олиб ташланиши мумкин

17:24 21.10.2025
© Sputnik / Михаил Голенков / Медиабанкка ўтишСкопление грузовиков на границе Калининградской области с Литвой
Скопление грузовиков на границе Калининградской области с Литвой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.10.2025
© Sputnik / Михаил Голенков
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
ЕОИИ мамлакатлари ҳайдовчиларининг бўлиши масаласи диққат марказида.
ТОШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Россияда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларидан бўлган халқаро юк ҳайдовчилари учун бўлиш чекловлари олиб ташланиши мумкин. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияи (ЕИК) хабар берди.
Маълум қилинишича, ЕОИИ мамлакатлари ҳайдовчиларининг бўлиши масаласи диққат марказида.

“Биринчиси – 115-сонли федерал қонунни амалга ошириш доирасида халқаро автомобиль транспортини амалга оширувчи ва маъмурий таъсир чораларига дучор бўлган ЕОИИ мамлакатларидан келган ҳайдовчиларга нисбатан барча чекловларни олиб ташлаш масаласини тезкор ўрганиш. Иккинчиси – муаммонинг тизимли ечими, яъни ушбу ҳайдовчиларга Россияда вақтинча қолиш вақтини тартибга солувчи янги қонун нормаларини татбиқ эмаслик”, - дейилади хабарда.

Комиссия вакиллари, ваколатли органлар ва ЕОИИ мамлакатлари бизнес ҳамжамиятидан иборат тезкор штаб ташкил этилган. У халқаро транспорт пайтида миграция жараёнлари билан боғлиқ ҳолатлар тўғрисида маълумот тўплайди ва вазиятни тезроқ ҳал қилиш учун уни Россия давлат идораларига етказади.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 1 январдан бошлаб визасиз тартибда Россияга келган хорижий фуқаролар учун янги қонун кучга кирди. Россияга киришда ишлаш мақсадини кўрсатмаган хорижликлар мамлакатда бир йилда 90 кундан ошиқ қолмаслиги керак, яъни 90/365 қоидаси киритилган.
Фуры едут по автомагистрали - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2025
Миграция агентлиги Россиядаги ўзбекистонлик халқаро юк ташувчи ҳайдовчиларни огоҳлантирди
Кеча, 15:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0